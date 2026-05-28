熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡る汚職事件で、警視庁と熊本県警は２８日、受け取った賄賂を知人の法人口座に隠したとして、市議の成松由紀夫容疑者（５４）（あっせん収賄容疑で逮捕）ら男３人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で再逮捕し、新たにウェブ制作会社の代表取締役（４９）（東京都渋谷区）ら男３人を同容疑で逮捕した。

ほかに新たに逮捕されたのは、住所、職業不詳の男（５１）、団体職員の男（５１）（八代市）。

捜査関係者によると、６人は共謀し４月５〜６日、成松容疑者らが準大手ゼネコン「前田建設工業」（東京）から受け取った賄賂を隠すため、約２０００万円をウェブ制作会社名義の口座に入金して隠匿した疑い。

成松容疑者と元市議の松浦輝幸容疑者（８４）（あっせん収賄容疑で逮捕）が現金約２０００万円を持ち、新幹線で新八代駅から新横浜駅まで移動。車で迎えに来たウェブ制作会社代表らと合流して東京・恵比寿に向かい、ウェブ制作会社代表ら２人がコンビニ３店のＡＴＭ（現金自動預け払い機）から入金したという。

約２０００万円の大半はその後、別の口座に移されるなどしたという。今月７日に行われた成松容疑者宅の捜索では、ウェブ制作会社名義のキャッシュカード１枚が押収された。

団体職員の男は八代市内の観光関連団体で働きながら、成松容疑者の運転手も務めていた。団体職員の男と建設会社元代表の男（６１）（同）は、賄賂の隠匿について成松容疑者と連絡を取り合い、協力していたという。

警視庁などは、汚職の発覚を免れるためだったとみて、６人の関係や隠匿した金の流れを調べている。