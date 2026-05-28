本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。登板時に大谷が同僚に見せた“お辞儀”にファンの注目が集まっている。

初回先頭の大谷は、相手先発・菅野のフォーシームを豪快に打ち返し、バックスクリーンへの一発で、自身を援護した。投手としては、制球に苦しみフラストレーションを表すシーンが散見された。それでも要所で三振を奪うなど相手打線に的を絞らせず。6回を三者凡退に抑えると降板し、防御率は0.82となった。

注目を集めているのは4回1死一、三塁の場面。大谷は一塁に牽制球を送ったが、この送球が乱れワンバウンドになった。一塁手フリーマンはボールを弾きながらも、何とか捕球。悪送球を免れた。これには大谷も思わずフリーマンに対してペコリと小さくお辞儀。苦笑いしていた。

このシーンをMLB公式Xも動画投稿。日本人らしさを感じる大谷の所作にX上のファンからは「すみません ペコリンチョ谷」「フレディありがとうのお辞儀」「こういうのいいよねー」「大谷くん高校球児みたいな謝罪してたんやな！」「試合中も礼儀正しい大谷君」「大谷さん ペコっ」「フリーマンさん神業流石です！大谷さん頭下げてかわいい」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）