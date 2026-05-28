倉科カナが、5月24日に開催された競馬のGIレース・オークスの表彰式プレゼンターとして出席。色気全開のドレス姿で登場し、話題を集めている。

翌日に、倉科はInstagramを更新。レースはジュウリョクピエロが勝利し、騎乗していた今村聖奈騎手が日本人女性騎手として初めてGI制覇したことをうけ、《今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆さま、本当におめでとうございます 歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした》と感動をつづった。

投稿に添えられた写真では、落ち着いたブラウンのドレスを身にまとった倉科の姿が。胸元は深いV字で、背中も“丸見え”と言っていいレベルの大胆なデザインだ。同じタイミングで投稿された動画では、倉科が谷間を寄せるようにしている“サービスショット”まで公開され、話題を呼んでいる。

「女優のイメージが強い倉科さんですが、芸能界デビューした2006年には、『ミスマガジン2006』でグランプリを受賞しており、抜群のプロポーションを活かし、グラビアアイドルとしての活躍が目立っていました。

その後は演技力を磨き、現在はドラマや映画、舞台に引っ張りだこの存在となりました。それでも“出すときは出す”という姿勢は変わらず、2021年には、雑誌『anan』の美乳特集に登場。大胆な手ブラ姿で表紙を飾り、世間に衝撃を与えました。今回のドレス姿も、上品ながら“色気全開”といった様子でした」（芸能担当記者）

Xでは、倉科の色気にあてられた人々の声が続出。だがいっぽう、ドレスへの違和感を指摘する声も少なくない。

《うーむ。ドレスのフィットはイマイチ》

《ドレスが体に合ってない》

《背中は微妙じゃない？服がだらーんとしてる感じがなんか微妙 え、こういうオシャレというかあれなのかな》

ドレスがゆったりしたデザインのため、少しの動きで、布が余ったように見える瞬間も。その分、彼女の柔らかい雰囲気が演出されていたが、だらしない印象に見えてしまった人もいたようだ。

また、今回の近影に、別の“異変”を指摘する声もみられた。

「倉科さんのドレス姿には、『少し太った?』という声も多くあがっていました。たしかに、顔まわりや腕はややふっくらしたようにも見えます。ただ、ここ数年の倉科さんはやせすぎだと心配を集めることもあったので、健康的な体型になったともいえそうです。

現在、倉科さんは38歳で、アラフォーに足を踏み入れている時期です。今回の変化を、大人の色気が増してきたと評する声も寄せられています」（前出・芸能担当記者）

評価の分かれるファッションとなったようだ。