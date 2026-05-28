米国・ＡＥＷの「ＤＡＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャル（ペンシルベニア州フィラデルフィア）が、２７日（日本時間２８日）に放送され、新日本プロレスの元王者が暴れまくっている。

まずはＡＥＷと新日本の２団体所属で元ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のケビン・ナイト（２９）だ。２５年３月からＡＥＷに主戦場を移し、マイク・ベイリーとのタッグ「ジェットスピード」で活躍してきたが、昨年１２月にオカダ・カズチカから大金星を挙げると、今年４月にはＴＮＴ王座を獲得。シングルでも実績を残し、２４日のＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥ ｏｒ Ｎｏｔｈｉｎｇ（ＤｏＮ）」ではＡＥＷ世界王座から陥落したダービー・アリンを襲い、悪党に転向した。

この日はリングに上がり、アリンを襲撃した理由を「俺たち全員を失望させた」と説明した上で、「俺は会社全体を乗っ取るためにここにいる」とＡＥＷマット制圧を宣言した。これに盟友のベイリーが異を唱え、謝罪を求めた。ナイトは握手すると見せかけて、マイクでタッグパートナーを殴打。大ブーイングの中、裏投げで叩きつけてベイリーと決別した。

バックステージでも、アリンから世界王座を奪ったＭＪＦにベルト奪取を予告。さらに「ドン・キャリス・ファミリー」のカイル・フレッチャーとドン・キャリスにまで絡まれた。次週の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」ではベイリーとのＴＮＴ王座戦も決まり、一気に主役級にのし上がってきた。

元ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者のデビッド・フィンレー（３３）と、元ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のクラーク・コナーズ（３２）はゲイブ・キッドとともに「ザ・ドックス」として、今年３月からＡＥＷに加入。この日は「ＤｏＮ」でＦＴＲを下し、ＡＥＷ世界タッグ王座を獲得したアダム・コープランド＆クリスチャン・ケイジを背後から襲撃した。

フィンレーはクリスチャンにシレイリを見舞うと、負傷している左手首を鉄階段上で挟む極悪非道の攻撃だ。フィンレーがコープをシレイリで首絞めしたところに、コナーズがスピアーを発射。ＷＷＥ時代に数々の伝説を築き上げたレジェンドコンビ「エッジ＆クリスチャン」を完全に粉砕した。続けてリングサイドのカメラマンに、ＫＯされたレジェンドタッグを背景に悪趣味な写真を撮ることを強要。コナーズは「次のＡＥＷ世界タッグ王者だ」と叫び、タッグ王座取りに動き出した。

３人がベルトを取った新日本では、親会社だったブシロードがテレビ朝日とサイバーエージェントに全株式を譲渡して注目を集める。動画配信サービス「ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ」では８月３１日でＡＥＷ中継が終了するなど影響が出始めているが、日本国内でも見られる「Ｍｙ ＡＥＷ」では新日本の元王者たちが変わらず存在感を示している。