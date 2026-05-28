巨人軍の阿部慎之助前監督が、5月25日の夜、自宅で18歳の長女に暴行を加えた容疑で警視庁に現行犯逮捕された。その後、釈放されるも、26日に監督辞任を球団に申し入れ、受理された。

「18歳の長女と15歳の次女がけんかをしたため、阿部氏は『静かにしろ』と注意しました。その際、長女が口答えをしたことから阿部氏は激高し、長女の襟首をつかみ、投げ飛ばしたということです。阿部氏は酒を飲んでいたそうです」（事件担当記者）

26日の会見では、「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまい、深く謝罪したい」と謝罪した阿部前監督。会見では、通報したという長女の手紙が発表され、「殴る・蹴るなどといった事実はございません」「警察が来て一番驚いているのは自分自身」「父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました」などと切実な状況を明かした。

この騒動は、芸能界をも騒然とさせている。落語家の立川志らくは自身のYouTubeで「おい、ジャイアンツ、阿部監督をやめさせちゃだめだよ」「ただの親子げんかじゃねえかよ」などと阿部を擁護。

実業家でタレントのひろゆきは《真実と実態がわからないから一般論として。子どもの行動により、親の仕事を奪う事態が起きた時に、子どもの行動が間違いと判明したら、親の仕事を元に戻したほうがいいと思う。》とXに投稿している。

そんななか、映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の監督などで知られる山崎貴氏も、Xに投稿。

《僕は野球はてんで判らないんだけど、この事件はAIに惑わされる人類って意味でも、人間の力で元に戻さないといけない奴だと思う。》

と持論を展開。続けて《何より、このままじゃ娘さんが深い傷を負うことになりそうだし。》として、現在、オンライン署名サイト『change.org』でおこなわれている「阿部慎之助の監督復帰を求めます」へのオンライン署名の賛同を求めている。

この山崎監督のポストに対して、コメント欄には賛同の意見もあるいっぽう、

《AIに惑わされてないよね。襟首つかまれて投げ飛ばされたら暴行事件です》

《この件にAIも野球も関係ないですよ。酔って娘に暴力（首締めて投げ倒す）を振るったら児相に通報されるのは当たり前じゃないですか。それだけの事をした大人が、引き続き興業の顔として「子供たちの憧れ」の座に留まっていい訳ない》

といった意見も。

「世間から同情の声も集まっている阿部氏ですが、25日に現行犯逮捕されたときはアルコールも検出されましたし、警察の取り調べに対し、カッとなって暴行を加えたと容疑を認めています。

長女の手紙で状況は説明されたものの、逮捕された事実は消えませんから、球団側の判断を正しいと見る声も多く見られます」（前出・事件担当記者）

どの意見も、阿部前監督と長女を心配していることに変わりはないのだが……。