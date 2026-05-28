本州初のトキの放鳥まであと3日です。長年、トキの野生復帰に向けて繁殖と飼育に取り組んできた石川県能美市のいしかわ動物園の担当者たちは、特別な思いで放鳥の瞬間を待っています。



いしかわ動物園にある「トキ里山館」。



いしかわ動物園飼育展示課・堂前 弘志 担当課長：

「ちょうど今、そこに餌を探してますね。これがトキです」「ここは自然環境を模したような施設になっています。奥に回られると、あそこに田んぼもあったりして、トキが生息しているような感じで観察してもらうような施設になっています」

2016年にオープンしたこの施設は、トキが暮らしやすい環境を再現。国の特別天然記念物であるトキが一般公開されているのは、石川県の他は新潟県佐渡市と長岡市、島根県出雲市の3か所のみです。



来園者：

「すごいね、かっこいいよね」

「(トキを見られて)うれしい」



トキの繁殖と飼育に力を入れているいしかわ動物園。どんなふうに育てているのか、案内されたのは一般公開されていない特別な施設。



いしかわ動物園飼育展示課・堂前 弘志 担当課長：

「こちらです」



部屋の中には、多くのモニターが…

いしかわ動物園飼育展示課・堂前 弘志 担当課長：

「ここはモニターで、トキの様子を観察するような施設となっています」



ここはトキの飼育繁殖センター。動物園では現在、3組のトキのペアを飼育していて、職員が7人態勢で繁殖や子育ての様子を監視しています。



いしかわ動物園飼育展示課・堂前 弘志 担当課長：

「ことし生まれた、もう大きくなったヒナですね。ちゃんとドジョウ水槽に入ってドジョウを自分で餌を取って食べているかどうか、このヒナはオス親からエサを何時に何回もらっているのか、メス親から餌を何回もらっているのか、こういうふうに全部チェックしたりしてます」

トキの1年は2月下旬から繁殖期に入り、5月はふ化したヒナを独り立ちできるよう育てる大切な時期。



繊細な生き物のため、常に細心の注意を払っています。



いしかわ動物園飼育展示課・堂前 弘志 担当課長：

「この中入る時にはこうやって、あらかじめ声をかけてノックしたりとか『入るよ、入るよ』って、 これで人間が入る気配を感じ取らせながら、それで入るというふうな工夫はしていますね 」



心掛けているのは、職員の手助けを必要最小限にすること。



人の手でヒナを大きくするのではなく、なるべく親に任せながらその様子を見守っています。

動物園を巣立った後の生存率や、繁殖率を高めるためです。



いしかわ動物園飼育展示課・堂前 弘志 担当課長：

「実際、人が育てる方がそりゃ安心感はあります。自分たちでやっていることなので。親だとこうやってモニター越しで見て、ヒナの状態が細部にわかるわけではないですから、そういうところでは苦労します」



本州最後のトキの生息地とされる石川県。

2010年：

「午後5時35分、今、トキを乗せた車がいしかわ動物園に到着しました」



鳥インフルエンザなどにより絶滅するのを防ぐ取り組みとして、国が国内の数か所にトキを分けて育てる「分散飼育」を打ち出した際、トキゆかりの地としていち早く受け入れに名乗りを挙げました。



動物園にやってきたトキは一躍、人気者に。

朱鷺サポート隊(2010年当時)：

「いしかわ動物園にやってきたトキが健康でいられるようにという思いと、次の2世が誕生してくれればいいなという思いを込めて作りました」



ヒナの誕生に向けて繁殖を成功できるかどうか、試行錯誤してきました。



「オスは積極的にメスに対してプロポーズしている最中なんですが、今のところ、メスはどうもその気がいまいち足りない」



そして、分散飼育開始から2年後の2012年。当時、全国2例目となる自然ふ化に成功。

以来、動物園では98羽を繁殖させ、そのうち86羽を放鳥するなどトキの野生復帰に長年貢献してきました。



こうした取り組みの成果もあり、3日後、本州初めてとなるトキの放鳥が石川県羽咋市で行われることに。



放鳥される18羽のうち、3羽はいしかわ動物園生まれです。

飼育員は：

「その子(放鳥される3羽)が定着したり、その子たちが親になって実際、卵を産んだりとか、そういう子育てする様子を見ていきたいなと思っていますね」



いしかわ動物園飼育展示課・堂前 弘志 担当課長：

「自分たちも、自分たちの手で育てた個体、トキが能登で放たれるということでうれしい思いです。実際、放たれてうまくいけば、能登で定着して欲しいなと思っています」



ここ、いしかわ動物園で育ったトキが、まもなく能登の大空へと飛び立ちます。

