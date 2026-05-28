男の子の背中の上に乗って甘える子猫の姿が可愛いと話題です。動画には「なんて可愛らしい甘え方なんでしょう！」「自然と口角が上がるいい動画」等のコメントが寄せられ43万回以上再生されているようです。

【動画：お絵かきをしている男の子→子猫が背中の上に乗ってきて…悶絶級に『愛おしい光景』】

背中の上で甘える子猫

YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿されたのは、子猫のおでこちゃんと息子さんのある日の姿です。おでこちゃんは、お絵描きをしている息子さんの背中に乗っていたそう。

おでこちゃんは背中の上で、息子さんのことを毛づくろいしたりすりすりしたりと甘えている様子だったといいます。息子さんはお絵描きを中断して、おでこちゃんを背中に乗せてあげていたそう。

背中からおりたくないおでこちゃん

たびたび息子さんの背中から落ちそうになりながらも、背中からは降りようとしなかったというおでこちゃん。遊んでいるうちにだんだん眠くなってきたものの、眠気を堪えて息子さんにじゃれついていたそう。

しかし、背中の上で激しく動くので最後はコロンと床に落ちてしまったようです。やんちゃで甘えん坊な子猫のおでこちゃんがかわいい投稿となっていました。

大きくなっても…？

子猫の時から背中の上が大好きだったおでこちゃん、大人になった今も家族みんなの背中に乗るのが好きなようです。他の投稿では、ピアノを弾くお姉ちゃんの背中の上に乗ったり、お父さんの背中の上に乗ってお出かけを阻止している姿も。

また、顔を洗っているとおでこちゃんに背中に乗られるのが一家の日常なようです。他の動画では、顔を洗っている状態から動けなくなっているお父さんの姿が投稿されています。みんなを思わず笑顔にするおでこちゃんのご紹介でした。

ご紹介した投稿は43万回以上再生され「なんて可愛らしい甘え方なんでしょう！」「自然と口角が上がるいい動画」等のコメントが寄せられ、背中で甘えるおでこちゃんの微笑ましい姿にきゅんとする人が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、たくさんの猫ちゃん達と暮らす一家のほのぼのとした日常が投稿されています。まるでホームビデオのような気取らない雰囲気に癒されると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。