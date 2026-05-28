「梅雨」前にゲットしたい！【ニトリのN+】1つ持ってると助かる♡「おすすめアイテム」

湿気や雨に悩まされる梅雨の時期は、コーデを考える際も空模様に気を使いがち。晴れの日だけでなく雨の日も気兼ねなく着られるパーカーやシューズをゲットしておけば、梅雨もお出かけがもっと楽しみになるかも！ そこで今回は【ニトリ】が生んだファッションブランド【N+（エヌプラス）】から、悪天候の日にも活躍が見込めるおすすめアイテムをお届けします。

雨の日コーデの印象変化を楽しめるパーカー

【N+】「はっ水UVカットバックギャザーパーカー」\4,990（税込）

撥水 & UVカット機能を備えたパーカーは、デイリー使いはもちろんレジャーシーンにも頼りになる一着。ふわりと広がるAラインシルエットが、大人可愛い雰囲気を醸し出します。ウエストのドローストリングを絞ることで背面のギャザーの加減を調整でき、印象の変化を楽しめるのもポイント。雨の日コーデの気分転換を担ってくれそうです。

大人顔のハーフパンツで足元を爽やかに

【N+】「ストレッチサテンフロントタックハーフパンツ」\3,990（税込）

足元が悪い雨天時には、裾の汚れを心配せずに穿けるハーフパンツが強い味方に。2タック入りの程よくゆとりのあるシルエットのおかげで、下半身の蒸れが気になりにくそうなのも魅力です。やや長めの丈感と光沢感のある素材が子どもっぽさを払拭し、上品見えを狙えます。トレンドのトラッドテイストなコーデにもうってつけの予感！

晴雨ともに馴染むミニマルなローファー

【N+】「レインローファー」\2,390（税込）

濡れたり泥が跳ねたりする雨の日に、迷わず手に取れそうなレインローファーもN+には展開中。装飾を省いたミニマルなルックスは多彩なデザインの服と合わせやすく、足元からコーデを端正な印象へと寄せてくれそう。晴れの日の装いにも馴染みやすく、天候が不安定な日にも重宝するはず。ブラックとブラウンの落ち着いた2色のラインナップです。

きれいめナイロン素材で品よく持てるリュック

【N+】「はっ水ナイロンリュック」\3,990（税込）

ツヤのあるきれいめなナイロン素材を使用し、オフィスカジュアルコーデにも合わせやすそうなリュック。撥水性があるため、軽い雨に降られても手入れを手軽に行えそうな優秀アイテムです。きらりと輝くメタルパーツが上品なアクセントに。大きすぎないサイズ感ながら、内側にはクッション材入りの仕切りが設けられており、実用性の高さにも期待できます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。