誕生日を迎えた猫ちゃんの劇的なビフォーアフターが反響を呼んでいます。話題の投稿は15万回以上表示され「手のひらサイズも80センチもめちゃめちゃ可愛い」「3歳のお誕生日おめでとうございます」「これからも楽しく元気に過ごしてね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：手のひらサイズの『とっても小さかった子猫』が、３年後→『貫禄』が出てきて…劇的なビフォーアフター】

3歳の誕生日

Xアカウント「サラミとラム」に投稿されたのは、誕生日を迎えた猫ちゃんのビフォーアフターです。猫の「サラミ」くんが3歳になったそうです。飼い主さんのおうちに来たときは、手のひらサイズの子猫で、ティッシュ箱の中にお座りできてしまうほど小さかったそうです。

現在のサラミくんは、全長が80cmに成長。しっかりした体型で貫禄が出てきたといいます。

現在サラミくんは、妹猫のラムちゃんととても仲良く暮らしているそうです。寄り添って寝ていることも多いのだとか。

そんなサラミくんとラムちゃんが一緒にいると、サラミくんの体の大きさがよくわかるそうです。本当の兄妹のようになって並んで歩く2匹の姿からは、これまでの確かな成長と現在の幸せな暮らしぶりがうかがえます。

立派に成長した姿に温かい声

3歳の誕生日を迎えたサラミくんを見たXユーザーたちからは「貫禄あるけどまだまだ可愛い赤ちゃん」「そのお腹には夢と希望が」「おチビちゃんから、おなかぽんぽこちゃん」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「サラミとラム」では、サラミくんとラムちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「サラミとラム」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。