元フジテレビの平井理央アナウンサーが28日、最近の仕事で着用した衣装をインスタグラムに公開した。



【写真】ドレスコートだと別格の上品さ!美しい全身ショット

平井アナは「イベント司会の衣装たち イベントのイメージやブランドカラーに合わせて、毎回スタイリングしていただいています 普段はなかなか着ないドレッシーなお洋服は、やっぱりテンションが上がりますね」と日常とは異なる華やかな装いに気分は上々の様子。その上で平井アナは「でも…もう高いヒールを長時間履くのはなかなか大変」と苦しい胸中もつづった。平井アナは「@saor_i.yamいつも素敵な衣装をありがとうございます! #イベント衣装 #イベント司会 #MC」と投稿した。



ファンから「ドレスコートの理央さんは普段とは別格の上品さで素敵です」「素敵な写真ばかり」「りおさまをスマホ待ち受けにしようか検討中 魔除けに」「素敵な衣装ですね。理央さんにお似合いでいらっしゃいます」などと称賛のコメントが続々届いている。



平井アナは東京都内屈指の偏差値70超、東京学芸大学附属高校を卒業し、慶応大学法学部を卒業。2005年4月フジテレビに入社し、12年に退社した。



（よろず～ニュース編集部）