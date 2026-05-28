◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り

東西トレセン担当記者が、馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜査リレー」。水納愛美記者が注目したのは、前走からの上昇度が際立つ一頭だ。

日本ダービーの取材を続けていると、勝つ秘訣（ひけつ）として“上昇度”を推す声をよく聞いた。ダービー前に、グンと状態が上がらなければならないということだ。それを念頭に置いて、出走馬の成績や調教ＶＴＲをチェック。パントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）に目がいった。皐月賞と今回では、出来が明らかに違う。

前回の最終追いは反応が鈍く、追われてやっと最高速度に到達した。しかし今週は馬なりでもうなる手応えで、切れ味抜群。ラスト１ハロンは１１秒３と１１秒２で近いが、質の差は歴然だ。５か月ぶりを叩いた上積みは確実で、この上昇度には注目せざるを得ない。美浦のイシゴー記者によると、番頭格の太田助手も「動きも良かったし、迫力もあった。これでまた状態は上がってくると思う」と手応えを示していたようだ。

その皐月賞は１４着。久々にしても、東京スポーツ杯２歳Ｓの勝ち馬としては物足りないが、度外視していい。３角過ぎから前の馬が下がり、４角では１７番手まで後退。直線でも蓋をされて外に出せず、不完全燃焼だった。

広く、直線が長い東京に替わるのは好材料。折り合いがつくので、距離の不安もない。何よりルメールは“東京・芝２４００メートルの鬼”。２１年以降で４４勝し、２位の田辺に３５勝差をつける。７枠１３番は２２年ドウデュース、昨年のクロワデュノールと同じ。好枠も味方に、大逆転で世代の頂点に立つ。（水納 愛美）