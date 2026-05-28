◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

皐月賞４着から世代の頂点を狙うアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）。廣崎利洋オーナーは、この春のＧ１に次々と所有馬を送り出している。グループで既に今年２０勝（５月２４日時点）と快進撃を続けるオーナーに活躍馬を送り出す秘訣（ひけつ）、日本ダービーに出走するアスクエジンバラと主戦の岩田康誠騎手への思いを聞いた。３回にわたるインタビューで今回は第１回。（聞き手・三戸 達也）

―今春はアスクエジンバラに加え、高松宮記念のペアポルックス、桜花賞のエレガンスアスク、ヴィクトリアマイルのケリフレッドアスクと、多くの所有馬がＧ１へ出走しています。特にアスクイキゴミ（ＮＨＫマイルＣで鼻差の２着）は惜しかったです。

「慢心を捨てさせてくれたから、よかったです。すべてが最高にうまくいって、また来年もすべて目指さなければいけないと思ったら大変ですよ（笑）」

―馬主として、この春は充実していますね。

「忙しいですね。７９歳ですが、毎週毎週ドキドキワクワクしています。東京競馬場にほぼ毎週末行っています」

―グループの所有馬が絶好調です。

「昨年が２０勝（個人、ＨＤ合計）で、今年はもう達成（合計で２０勝、５月２４日時点）しています。みなさんのおかげです」

―躍進の秘訣は何でしょうか。

「どうでしょうかね。僕は常に『縁と運』を大事にしています。（オークスのエンジョイドアスクが抽選除外で）出られなかったのは、神の声といったら大げさですが、それで良いのだと思います。自然の流れがうまくかみ合っています。関係者、調教師の先生、騎手、厩務員の方。みなさんが一斉に『頑張るぞ』と言ってくれているような感じがしますね」

―本当に多くの方々が携わっています。

「僕が馬主になって間もなく４０年に差し掛かっていますが、一つのめど、晩節です。馬主になって良かったなと思います。ビジネスでも浮き沈みがあるなか、馬が（気持ちを）上げてくれて、いろいろな意味で勇気をくれましたね」

―本業のモチベーションにもつながっているのですね。

「仕事とものすごく共通しています。今回も岩田（康誠）さんが、あれだけのケガ（１７日の京都３Ｒで落馬。右鎖骨を骨折）をして、それでもやるという思い、達成感への挑戦ですね。日本の平和な社会には、なかなかああいう人はいないですよね。敬意を表します」

―アスクエジンバラは岩田康騎手が絶対に乗るという執念を感じます。

「物語ですね。ああいう人が乗ってくれるのは本当にいいですね。最高です。僕の初めてのＧ１（１５年桜花賞のレッツゴードンキ）も岩田さんですしね」

―順調にいくことの大変さを感じます。

「本当に馬はいろいろな状況をつくってくれます。毎週のように。繁殖牝馬などを入れたら１７０頭くらい、いますから。しょっちゅう何かが起こります。もう馬は家族ですね。だからこそ、楽しいです」

◇廣崎 利洋（ひろさき・としひろ） １９４７年２月４日、兵庫県西宮市生まれ。７９歳。甲南大学経営学部卒業。ＡＳＫ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社・代表取締役。８６年に馬主資格を取得。グループ全体で３３７勝（５月２４日時点）。重賞２０勝でＧ１は５勝。ストレイトガールが１５、１６年のヴィクトリアマイル、１５年スプリンターズＳ。レッツゴードンキが１５年桜花賞、アスクビクターモアが２２年菊花賞を制覇。京都馬主協会相談役。座右の銘は「受けた恩は石に刻め」、「授けた情は水に流す」。カントリーミュージックを愛する。血液型ＡＢ。