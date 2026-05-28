初夏になると食べたくなるトウモロコシの魅力を探るべく、収穫がはじまったばかりの高知県南国市にお邪魔しました。



■樺山アナウンサー

「南国市長岡地区にやって来た。朝なので空気が澄んでいて、田園風景が美しい。今日は収穫はじまったばかりのトウモロコシを紹介」



初夏の味覚、トウモロコシ。

高知では、きび街道で知られるいの町枝川をはじめ、香南市などで生産され、県民がこの時期楽しみにしている味です。





南国市長岡地区も生産地の一つで年間約72トンを生産しています。南国市、あけぼの街道沿いにある直販所・農園けんぴです。こちらでは5月18日からトウモロコシの販売をはじめました。朝9時からの販売ですが、30分前から待つ人もいて行列ができる人気ぶりです。■お客さん「毎年通りかかったら寄っている。孫のところに始まっていたら持って行こうと思い寄ってみた」「夏の始まりを知らせる食べ物」その魅力を探るべく、生産者を訪ねました。代表の伊尾木健さんです。伊尾木さんは、黄色い実がなるゴールドラッシュやおひさまなど8品種を育てています。トウモロコシは甘味が一日のうちで最も強くなる早朝に収穫を済ませるため、この日は朝4時から収穫が行われていました。いまは、極早生品種・ゴールドラッシュの収穫最盛期です。ゴールドラッシュは糖度が16度から18度ほどとトウモロコシの中でも甘みが強いのが特徴で、2026年は大ぶりで糖度の高い実ができたということです。農園けんぴのこだわりは、できるだけ実を太らせ栄養が最大限詰まった状態で収穫すること。収獲のベストなタイミングを見極めるのは生産者でも難しいといいます。■伊尾木健さん「収穫の時期が短い。基本80日から90日育てて収穫のベストなタイミングは3日から5日畑を移しながら調整するのが大変」長岡地区のトウモロコシは生で食べても美味しいことが人気の秘訣です。私も生のゴールドラッシュをはじめていただきました。■樺山アナウンサー「採れたてをいただきます。甘い！ 果汁が口の中にじゅわーっと流れ込んできて本当に野菜なんですかと思うくらいでフルーティーでみずみずしい」また、家庭で気軽にできるのが電子レンジを使用した加熱です。ポイントはうす皮を付けたまま温めること。ラップも必要ありません。時間は3分から5分。甘い香りがしてきたらおいしくなった合図です。■樺山アナウンサー「甘いいい香り 黄色がさらに濃くなって綺麗。生で食べた時よりもジューシーさと甘さがより凝縮されている。おすすめの理由がわかった」ゴールドラッシュもかなり甘いのですが、さらに平均糖度が高い品種がおひさまです。ではここで・・・クイズのお時間です。おひさまが糖度が高いのは「粒の数」に秘密があります。では、おひさまの粒の数はどのくらいでしょうか？①約400粒②約600粒③約800粒正解は、③約800粒です。ちなみに、私がいただいたゴールドラッシュは平均600粒ほどです。おひさまは、一般的なトウモロコシと比べ粒が多い分、粒のサイズが小さく、その分栄養が凝縮され甘みも強くなるんです。6月から収穫予定なのでぜひお試しください。さて、長岡地区では現在7軒の生産者がトウモロコシを栽培しています。伊尾木さんによりますと、長岡地区には野菜の栽培に適している土が分布していることや、朝晩の気温差が大きく、この時期でも10度以上の差があることから甘みの強いトウモロコシが育ちやすいといいます。地区では20年ほど前、市場価値が高いことからトウモロコシを作り始めました。■伊尾木健さん「最初は10アール。猫の額ほどの面積だったが、それでも育てられるか不安だったがなんとか自分でも育てられた」現在は6ヘクタールと60倍も作付面積が増えた一方で課題もあります。■伊尾木健さん「それは高温障害になっている。やっぱり温度が高いと大変。芯が焼けて焦げている。実の味は自分たちも食べるが普通に食べられる。だんだん野菜の収穫時期が前倒しされ夏野菜が消えていくかもしれない」猛暑が続けば、いつか食べられなくなるかもしれないというトウモロコシ。その貴重なトウモロコシを使った料理を、期間限定で味わえる地元飲食店があります。こちらでいただけるのが「農園けんぴのゴールドラッシュと生ハムのクリームソース」。美味しく調理するコツは、トウモロコシの芯を煮出して使うことだそうです。芯まで栄養やうまみ成分が豊富なため、ダシとして使うのがおすすめだということです。長岡地区のトウモロコシは地域にとっての誇りだといいます。■クッチーナサクラ・中澤櫻子さん「高知県を代表する食材でもあり南国市を有名にしてくれる存在。魅力は作る人。伊尾木さんもそうだが性格がすごく真面目でトウモロコシにかける思いが熱くて、そこが一番尊敬している部分」ファンだけでなく、地元の飲食店からも愛される長岡地区のトウモロコシ。生産者の伊尾木さんは、これからも試行錯誤を繰り返しながら作り続けたいと意気込みます。■伊尾木健さん「トウモロコシは暑さとの戦いというところがある気候に合わせながら 春から夏にかけての温度とも付き合いながらいいものを育てていきたい」おいしいトウモロコシの見分け方とは、甘さ重視の方は切り口にしわがないものを、食感や風味重視の方は粒が小さく張っているものを選ぶとよいそうです。