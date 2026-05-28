ガソリン価格のカルテル問題を巡り、26日に「業務改善計画書」を提出した県石油商業組合。28日、長野県の阿部知事は「役員が説明することが極めて重要」として、改めて会見を開くよう求めました。



長野県 阿部守一知事

「やはり役員の皆さま方が、しっかりと説明することが極めて重要だと思っています」



県石油商業組合に対し、改めて会見の開催を求めた阿部知事。



取材に応じない姿勢を続けている県石油商業組合。





去年11月、公正取引委員会は組合北信支部によるガソリン価格のカルテル行為を「独占禁止法違反」と認定。その後、県は行政指導を行い「業務改善計画書」の提出を求めてきました。計画の内容が不十分だったため、これまでに2度、提出されています。今回の計画書では「6月にも複数の理事が辞任した上で、理事会のメンバーを刷新する」としているほか、外部専門家の登用については「複数の候補者に打診しているが、受諾には至っていない」としています。一方、説明責任については「隠蔽体質と決別し、極めて高い透明性をもってホームページ上で情報公開を行う」としていて、阿部知事が求めている会見の開催については触れられていません。阿部守一知事「ホームページに対応を載せるということではなくて、県民の皆さま方からの信頼回復というのは最も重要だと思っていますので、そのことに対して（会見を）求める思いは変わっておりません」県は計画書の内容を精査していて、今後の対応を検討するとしています。