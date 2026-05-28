プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝の次戦について、所属ジムの大橋秀行会長（６１）が２８日、横浜市の同ジムで取材に応じ、「面白い試合になるんじゃないですかね」と話した。

ベトナムで開催中の国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）の年次総会で、尚弥がＩＢＦの指名防衛戦を行う予定がないことから、ＩＢＦ同級１位・西田凌佑（六島）と同２位サム・グッドマン（オーストラリア）の両陣営が暫定王座決定戦の開催を要請した。大橋会長は「もうしようがないですね」と話し、ＩＢＦ王座の返上については「その辺は、またよく考えて」と語るにとどめた。

昨年は１月、５月、９月、１２月と４度の防衛戦をクリアし、今年５月２日にＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との世紀の一戦を制し７度目の４団体統一王座防衛に成功した。

次戦は、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝とのビッグマッチのプランが浮上している。大橋会長は「今月は休むんじゃないかな。去年は４試合もやったから。やっぱり（年間）２試合ぐらいがちょうどいいんじゃないかな」と話し、「年齢もそうだし、だからもう相手も本当に選んで、みんなが喜ぶような、そういったもの（対戦相手）に特化していきたいと思っています」と今後の方針を語った。

また大橋会長は、５月２日に東京ドームで元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝を下して初防衛を果たしたＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝について「とっくに練習している」とジムワークを再開していることを報告。拓真の王座への挑戦権は同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が手にしているが、「来たるべき時に（向けて）。もう合宿の準備なども、調整してやっています」とすでにＶ２戦へ向けて動き始めていることを明かした。