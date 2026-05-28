8ヶ国の味を自宅で展開！ テンフォー 世界のピザの祭典2026

記事ポイント 北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4( テンフォー)が、2026年5月30日(土)より『世界のピザの祭典2026』を開催します。アメリカ、メキシコ、韓国、イタリア、日本、カナダなど、8ヶ国の名物料理を取り入れたピザとサイドメニューが登場します。「北海道チーズドリア 天使のオーブン」と「第104代肉横綱」からも、北海道釧路市のご当地グルメやデカ盛り丼をアレンジした新商品が展開されます。 北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4( テンフォー)が、2026年5月30日(土)より『世界のピザの祭典2026』を開催します。アメリカ、メキシコ、韓国、イタリア、日本、カナダなど、8ヶ国の名物料理を取り入れたピザとサイドメニューが登場します。「北海道チーズドリア 天使のオーブン」と「第104代肉横綱」からも、北海道釧路市のご当地グルメやデカ盛り丼をアレンジした新商品が展開されます。

北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4( テンフォー)が、世界各国の名物料理をピザやサイドメニューに落とし込んだ『世界のピザの祭典2026』を開催します。

新商品3種類を中心に、定番ピザの特別価格、グラタン、肉丼までそろう、自宅で楽しめるグルメ企画です。

テンフォー「世界のピザの祭典2026」





企画名：世界のピザの祭典2026開始日：2026年5月30日(土)展開ブランド：10.4( テンフォー)、北海道チーズドリア 天使のオーブン、第104代肉横綱主な新商品：ペパロニチェダー、HOTミートタコス、ガーリック牛カルビ対象メニュー：ピザ、フライドポテト、グラタン、肉丼一部店舗では価格が異なります。

「世界のピザの祭典2026」は、世界各国の名物料理を宅配ピザやサイドメニューとして味わえる期間企画です。

アメリカ風のペパロニ、メキシコ風のタコス、韓国風の牛カルビなど、国ごとの味の方向性が1つずつメニューに反映されています。

宅配とお持ち帰りに対応するメニューが中心のため、週末の夕食や家族で分ける食卓、友人とのホームパーティーにも取り入れやすい構成です。

限定ピザ

限定ピザには、アメリカ、韓国、メキシコの味わいを取り入れた3種類が登場します。

チーズ、肉、辛味、ガーリックの個性が分かれているため、食卓の人数や好みに合わせて選びやすいラインナップです。

ペパロニチェダー





商品名：ペパロニチェダー国テーマ：アメリカ価格：M 1,380円(税込1,490円)、L 2,380円(税込2,570円)主な具材：チェダーチーズ、マッシュルーム、スライスオニオン、ペパロニ

「ペパロニチェダー」は、濃厚なチェダーチーズにマッシュルームとスライスオニオンを合わせたアメリカンピザです。

ペパロニの旨みとチェダーチーズのコクが重なり、夕食の主役になるしっかりした味わいです。

ガーリック牛カルビ





商品名：ガーリック牛カルビ国テーマ：韓国価格：M 1,780円(税込1,922円)、L 2,680円(税込2,894円)主な具材：炭火焼き牛カルビ、3種のガーリック

「ガーリック牛カルビ」は、炭火焼きの牛カルビに3種のガーリックを合わせた韓国風のスタミナ系ピザです。

肉の香ばしさとガーリックの風味が前面に出るため、夜ごはんやボリュームを出したい食事に向いています。

HOTミートタコス





商品名：HOTミートタコス国テーマ：メキシコ価格：M 1,580円(税込1,706円)、L 2,480円(税込2,678円)主な具材：ハラペーニョ、北海道産牛挽肉、チリトマトソース

「HOTミートタコス」は、ハラペーニョの辛さと北海道産牛挽肉の旨みをチリトマトソースでまとめた旨辛ピザです。

辛味と肉感のある味わいが重なるため、暑い季節の食卓に刺激を加える一品です。

定番ピザとサイドメニュー

定番ピザには、日本、イタリア、カナダのテーマを持つメニューがそろいます。

親しみやすい味わいのピザと、取り分けやすいポテトが加わることで、複数人での注文でも組み合わせを作りやすくなっています。

てりたまチキン





商品名：てりたまチキン国テーマ：日本価格：M 1,580円(税込1,706円)、L 2,480円(税込2,678円)主な特徴：テリヤキチキンとたまごの組み合わせ

「てりたまチキン」は、こってりしたテリヤキチキンとジューシーなたまごを合わせた日本テーマのピザです。

甘辛い味わいとたまごのまろやかさが重なり、子どもから大人まで分けやすい定番感があります。

ピザ・マルゲリータ





商品名：ピザ・マルゲリータ国テーマ：イタリア特別価格：M 1,780円(税込1,922円)、L 2,680円(税込2,894円)通常価格：M 2,180円(税込2,354円)、L 3,080円(税込3,326円)主な特徴：モッツァレラとトマトの組み合わせ

「ピザ・マルゲリータ」は、モッツァレラとトマトを組み合わせた定番ピザです。

期間中はMサイズが税込2,354円から税込1,922円、Lサイズが税込3,326円から税込2,894円になるため、定番を選びたい日の注文に取り入れやすい価格です。

ミート＆チーズのよくばりポテト





商品名：ミート＆チーズのよくばりポテト国テーマ：カナダ価格：800円(税込864円)主な特徴：ミートソースとチーズを絡めたフライドポテト

「ミート＆チーズのよくばりポテト」は、カナダ発祥のフライドポテトをテンフォー流にアレンジしたサイドメニューです。

ミートソースとチーズがポテトに絡むため、ピザにもう一品足したい食卓で満足感を高めます。

北海道チーズドリア 天使のオーブン

宅配とお持ち帰り専門のドリア・グラタン専門店「北海道チーズドリア 天使のオーブン」からは、北海道釧路市のご当地グルメを取り入れた新商品が登場します。

スパゲティ、とんかつ、ホワイトソースを重ねる構成により、ランチにもディナーにも使いやすいボリューム感です。

スパカツグラタン





商品名：スパカツグラタン価格：1,500円(税込1,620円)セット内容：自家製チーズフォカッチャ付き主な特徴：特製ミートソース、スパゲティ、濃厚なホワイトソース、とんかつ

「スパカツグラタン」は、北海道釧路市のご当地グルメ「スパカツ」をグラタンにアレンジした商品です。

特製ミートソースが絡むスパゲティに濃厚なホワイトソースを合わせ、サクサク食感のとんかつをのせた一皿です。

自家製チーズフォカッチャがセットで付くため、ソースを合わせて味わう食事としても楽しめます。

第104代肉横綱

肉丼の宅配とお持ち帰り専門店「第104代肉横綱」からは、からあげを12個のせた期間限定メニューが登場します。

大盛りご飯と2種の特製ソースを組み合わせることで、肉をしっかり食べたい日の主食として選びやすい内容です。

爆盛りからあげ丼





商品名：爆盛りからあげ丼価格：2,280円(税込2,462円)主な特徴：大盛りご飯、からあげ12個、たまねぎ入り特製だれ、旨辛ヤンニョムソース販売形態：期間限定メニュー

「爆盛りからあげ丼」は、定番人気の「からあげ丼」を進化させた期間限定メニューです。

通常は大きなからあげ5個のところ、大盛りご飯の上にからあげ12個をのせ、たまねぎ入り特製だれと旨辛ヤンニョムソースを重ねています。

展開店舗





宅配ピザ テンフォーは、全国71店舗で展開されています。

店舗は北海道35店舗、青森県12店舗、岩手県2店舗、秋田県6店舗、山形県3店舗、宮城県1店舗、新潟県6店舗、富山県3店舗、石川県1店舗、熊本県2店舗、鹿児島県1店舗です。

第104代肉横綱と北海道チーズドリア 天使のオーブンは、全国65店舗で展開されています。

店舗は北海道33店舗、青森県10店舗、岩手県2店舗、秋田県5店舗、山形県2店舗、宮城県1店舗、新潟県6店舗、富山県3店舗、石川県1店舗、熊本県1店舗、鹿児島県1店舗です。

8ヶ国の味わいを取り入れたメニューは、ピザだけでなくポテト、グラタン、肉丼まで広がっています。

税込864円のサイドメニューから税込2,894円のLサイズピザまでそろい、少人数の夕食にも家族で分ける食卓にも合わせやすい企画です。

テンフォー「世界のピザの祭典2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「世界のピザの祭典2026」はいつから始まりますか？

A. 「世界のピザの祭典2026」は、2026年5月30日(土)より開始されます。

Q. 新商品のピザは何種類ですか？

A. 新商品のピザは「ペパロニチェダー」「HOTミートタコス」「ガーリック牛カルビ」の3種類です。

Q. 「ピザ・マルゲリータ」は特別価格で販売されますか？

A. 「ピザ・マルゲリータ」は期間中、Mサイズ税込1,922円、Lサイズ税込2,894円の特別価格で提供されます。

Q. 一部店舗で価格は異なりますか？

A. 一部店舗では、各メニューの価格が異なります。

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