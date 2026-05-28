2001年、小泉内閣発足に伴い、民間から経済財政政策担当大臣に就任した竹中平蔵氏。以降、郵政民営化担当大臣、総務大臣などを歴任し、構造改革を推進。辣腕（らつわん）から批判の声も少なくなかったが、06年政界引退後も経済界に大きな影響力を持つ。昨年、日本最高峰の勲章である旭日大綬章を受章。「悪名は無名に勝る」半生を全3回で紹介する。

福田 旭日大綬章受章おめでとうございます。

竹中 ありがとうございます。

福田 この対談は5回目になるのですが、関西人の比率が高いんですよ。

竹中 私も関西で、18歳までずっと和歌山市にいました。やっぱり大阪に近いこともあって危機感がないんですね。物心ついた頃、初めてテレビを見た時からキー局は全部入っていました。

福田 普通、地方ではそんなことないですよね。

竹中 はい。だから割と危機感がなかったです。土地の公示価格が平均でようやく上がってきているのですが、残念ながら和歌山は地価が下がっているところの一つなんです。

福田 僕らは南紀白浜まで南海電車と紀勢本線で行っていましたよ。今も羽田から飛行機でのアクセスは直行便で1時間ちょっとでとてもいいですね。ご両親とも和歌山出身の生粋の関西人ですか？

竹中 はい。コテコテです。

福田 和歌山から渡米されて、世界をご覧になって、また日本に戻ってきてと、大冒険の半生だったのでは？

竹中 好奇心だけは強くて。先輩や周りの方に恵まれていろいろな機会を与えていただいた。本当にそれだけです。

福田 そういう機会が訪れるっていうのもご自身の性格や環境もあるのでは？

竹中 いやいや、自分で評価できませんけれども。関西って何でも笑いに変える文化じゃないですか。強いて言えば、あんまりクヨクヨしないところが自分の長所なのかなと。

これまでもメディアでむちゃくちゃなことを言われたり、国会でひどい質問をされたりしました。委員会の席で野党の先生の顔を眺めながら、「この人はどんなものを食ったらこんな変なことを言えるのか」って、本気でそう思っていましたよ。

福田 でも、どんな苦しい状況でも笑顔でいらっしゃいますよね。怒鳴ったり、怒ったりする姿は全く想像できません。

友人の谷村新司が苦難の時にくれたメッセージ

竹中 そんな温厚なほうではないと思うのですが、やっぱり周りの方に恵まれましたね。中でもお仕えした小泉（純一郎）総理はとても立派な方でした。私がいろいろ批判されている時でもニコニコしながら、「竹中さん、悪名は無名に勝るから」って。

福田 まさにその通りですよね。

竹中 あと、谷村新司（シンガーソングライター）さんと、ひょんなきっかけで友人付き合いをさせていただきました。私が大臣になった時、メディアから「趣味や好きなものは何ですか？」って聞かれたので、「阪神タイガース」と「谷村新司」って答えたんです。それを見た谷村さんから電話が来て、それ以来の付き合いでした。

その谷村さんがね、私が厳しい状況にいた時にメッセージをくれたんですよ。「鳥は飛び立つ時に、向かい風に向かって飛び立つんだ」って。例えば、空母から飛行機が飛び立つ時も、全速力で前進して、向かい風を受けて浮力をつける。だから向かい風はいいことだって。

福田 しみますね。僕は谷村さんとはソニーピクチャーズ・エンタテインメント時代に出井伸之さん（当時: ソニー株式会社CEO）からの紹介でお付き合いがありました。

僕はソニー・ピクチャーズ、ソニー・デジタルエンタテインメントという企業でやってきて、ハリウッドでの活動を含め、そこから50歳でフリーになったんですね。本当にアメリカのことしか知らなくて、日本の芸能界がおかしなことになっていることも分からなかった。こんなにドロドロしていたことも全然知らなくて、えらい目に遭いましたよ。

竹中 芸能界って分からないルールがいっぱいありますよね。実は同じようなものがスポーツの世界にもあるでしょう。そして、政治の世界にもあるわけですよ。そういったものに対して、正面から「おかしい」って変えようとすると、ものすごいバッシングを受けるんですよ。まさに福田さんがそうだったように。

論理的な妻を説得した小泉元首相の“突破力”

撮影・内外タイムス

福田 殺害予告3回、デモ1回、90歳の母のところに（週刊）文春の記者が来ましたからね。同級生のところにも来ました。でも、何も悪いことはしていないんですよ。大人数とお付き合いして生きているわけじゃないから、少人数の仲の良い友達が慰めてくれたら生きていけます。

竹中 私ね、小泉さんに言われて1回だけ参議院の比例代表で選挙に出たんです。これがまた面白いんですよ。

私の家内は大学院の数学科を出ていて、すごく論理的に物事を考えるんですね。当然、私が選挙に立候補することに反対でした。すると小泉さんは、「私が直接説得する」と言って、家内と私はプリンスホテルに呼び出されました。

私も本当は出たくなかったけれど、総理に言われたらもう仕方ないじゃないですか。家内は事前に出馬しないほうがよい理由を一生懸命メモにまとめて、それをもとに総理にロジカルに反論するわけですよ。

福田 一国の総理にそこまで言わないでねって隣にいて思われたのでは？ でも奥様かっこいいですね。

竹中 総理は面白かったですよ。最後の最後に「今度ね、自民党からね、100人ぐらい出るんだけどね、私が出てくれって言ったのは竹中さんだけなんだ」って言ったんですよ。そうしたら家内は「よろしくお願いいたします」って。

福田 情に訴えて、一発ですね。

竹中 これが小泉さんの突破力なんですよ。さらに面白いことは続いて、娘は私のことを信用していないけど、家内のことは信用しているわけですね。だからその時も娘は「まあ、選挙には絶対に出ないだろう」と思っていたそうなんです。それで娘が帰宅してテレビをつけたら、速報のテロップで“竹中出馬”って出ていたっていうんですよ。

福田さんも経験されたと思いますが、一種の極限状況みたいなものじゃないですか。そんな時に助けてくれる人とそうじゃない人、はっきり分かりますよね。

「平ちゃん、京都へおいしいもの食べに来ない？」

福田 本当によく分かります。不思議なもので権力がある時にやって来る人、無くなると去っていく人、非常に分かりやすくてびっくりします。一定数そういう人がいることは勉強になりました。

竹中 選挙期間中に思ったんですが、自分は候補者の中で誰よりも一生懸命やっているという自負がありました。それでも世の中全体で見ると、数パーセントの票しか入らないわけですね。つまり、すべての人々によく思われる必要はないんです。

福田 そこまで思えたらもう強いですね。

竹中 悪意を持った人はたくさんいて、考えが違う人も認めなきゃいけない。だから、みんなによく思われる必要なんてなくて、そんなことはできないなと。

今の若い人は、ネットでちょっと批判されるとものすごく悩むでしょ。場合によっては自死に追い込まれる人までいる。やっぱり「悪名は無名に勝る」ってすごく大事な考え方だと思いますね。

福田 娘が「悪いことしてないんだから堂々としていれば、パパ」って言ってくれて、僕は苦しい時にその言葉を思い出すんですよ。そうか、何も悪いことはしてないんだって。

竹中 私も同じような経験をしました。これまでいろいろあったけれど、一番つらい時期っていうのが私にもあったわけですよ。その時に長年の友人、パソナの創業者の南部（靖之）さんが、「平（へい）ちゃん、京都へおいしいもの食べに来ない？」って誘ってくれたんですね。

福田 いいですね。救われますよね。

竹中 その時にお土産をくれたんですが、そこに「正正の旗、堂々の陣」って書いてあった。

福田 「正正堂々」っていう言葉はよく聞きますよね。

竹中 正正の旗を掲げて自分は間違っていない、正しい。それでみんな仲間を集めて堂々と戦え。それで敗れても悔いはないと。

福田 素晴らしいですね。

竹中 それはとても励みになりました。

第2回に続く。5月29日18時公開。

撮影・内外タイムス

《プロフィール》

竹中平蔵（たけなか・へいぞう）1951年、和歌山県生まれ。慶應義塾大学名誉教授。博士（経済学）。一橋大学経済学部卒業後、73年日本開発銀行入行、81年に退職後、ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを務める。2001年小泉純一郎内閣の経済財政政策担当大臣に就任。金融担当大臣、郵政民営化担当大臣、総務大臣などを歴任。04年参議院議員に当選、06年政界を引退。公益社団法人日本経済研究センター研究顧問、世界経済フォーラム（ダボス会議）理事などを兼職。著書に「日本経済に追い風が吹く」（幻冬舎）など。