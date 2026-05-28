NTTドコモは、一部のスマートフォンやタブレットについて、オンラインショップ価格や「いつでもカエドキプログラム」の残価を6月1日以降変更する。オンラインショップ価格が値上げされ、「いつでもカエドキプログラム」の残価も変更される。

6月1日から、ASUS Chromebook CM30 Detachableは7万7000円→8万6999円に、Google Pixel 10a 128GBは8万8440円→9万5513円に、dtab d-51Fは6万5230円→7万7880円となる。

オンラインショップ価格 機種名 5月31日まで 6月1日以降 差額 ASUS Chromebook CM30 Detachable 7万7000円 8万6999円 9999円 Google Pixel 10a 128GB 8万8440円 9万5513円 7073円 dtab d-51F 6万5230円 7万7880円 1万2650円

また、「いつでもカエドキプログラム」適用時の残価も変更される。対象機種は、Google Pixel 10a 128GB。のりかえ（MNP）や新規契約の場合、24回目の残価は5万1480円となる。機種変更・契約変更・機種だけ（白ロム）の場合、24回目の残価は4万2768円となる。

「いつでもカエドキプログラム」24回目の残価（6月1日以降） 機種 のりかえ（MNP）・新規契約 機種変更・契約変更・機種だけ（白ロム）購入 Google Pixel 10a 128GB 5万1480円 4万2768円