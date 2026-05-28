28日(木)は日差しは控えめでしたが、気温が上がりました。最高気温は新潟市秋葉区で29.6℃、新潟市中央区で29.2℃まで上がり、所々で真夏日に迫る暑さになりました。



ただ、天気が下り坂でこの時間雨が降っているところもあります。そして、29日(金)も雨の降る時間がありそうです。



◆29日(金)午前9時の予想天気図

はじめ気圧の谷となって湿った空気が集まりますが、次第に気圧の谷が東に離れるでしょう。このため、29日(金)はじめは広く雨でも、午後は天気が回復に向かいそうです。



◆今後の天気の移り変わり

28日(木)夜9時は広い範囲で雨が降り、所々で雨脚が強まるでしょう。夜間も各地で雨が降り続き、29日(金)朝も上・中越を中心に広く雨となるでしょう。その後、午前中はにわか雨のところがありますが、午後は天気が回復し各地で晴れる見込みです。



ただ、天気が回復したあとも、あまり気温が上がりません。



◆29日(金)の予想最高気温

最高気温は22℃前後で、今日と比べると6℃くらい低くなるでしょう。湿度が高くムシムシしますが、今日との気温差が大きくなるので体調をくずさないようにお気をつけください。



◆台風6号の最新の進路予想図

台風6号は現在、フィリピンの東海上を北上しています。今後はさらに発達をしながら北上し、来週前半に暴風域を伴って沖縄や九州に接近する見通しです。その後、進路を東よりに変えて日本の南を東進する可能性があるため、来週半ばには太平洋側を中心に大雨となりそうです。



ただ、台風の進路によっては大雨のエリアが変わる可能性もあるため、引き続き台風の動向に注意をしてください。