もっとも大きな変更点「河川氾濫」を詳しく：新しい防災気象情報が運用開始【気象予報士が解説｜新潟】
5月28日(木)午後に運用が始まった『新しい防災気象情報』について、田中気象予報士がポイントを解説します。
『新しい防災気象情報』は、避難が必要な4つの災害「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」に5段階のレベル付きの警報や注意報が発表されます。そして、もっとも大きな変更点となるのが「河川氾濫」です。
今回新しく始まる「河川氾濫」の情報は、市町村ではなく〝川〟に対して発表されます。新潟県の場合、対象となる河川はこちらです。
・荒川
・阿賀野川
・信濃川
・魚野川
・関川
・姫川
そのうち、信濃川は非常に長いため「上流」「中流」「下流」「中ノ口川」の4つに分かれて発表があります。
大きい川だからこそ、決壊したり水があふれ出したら広い範囲で大きな被害が出ます。より危険度が高いこれらの河川に対して、新たにレベル付きの注意報や警報を出すことで、みなさんに『避難行動を取ってもらう』狙いがあります。
「河川氾濫」の情報でいくと、【レベル4の氾濫危険警報までに全員が避難】これを覚えておく必要があります。
県内の対象河川に「河川氾濫」の情報が出されたときは、UXではレベル3以上を画面上の速報スーパーでお知らせします。
【速報スーパー表示例】
「レベル3氾濫警報 阿賀野川」
細かく分かれる信濃川の場合は「レベル4氾濫危険警報 信濃川上流」
―――――
一方で、河川氾濫の情報が提供される河川以外にも県内にはたくさんの川がありますが、そちらの情報はどうなるのでしょうか。
これ以外の川については川ごとの情報は発表されず、大雨の情報に含まれることになります。お住まいの市町村で大雨の情報の危険度が高まったときは、近くの川の状況などを気象庁が提供する【キキクル】などで確認するようにしてください。
あらためて情報の意味を理解し、災害への備えをしましょう。
『新しい防災気象情報』は、避難が必要な4つの災害「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」に5段階のレベル付きの警報や注意報が発表されます。そして、もっとも大きな変更点となるのが「河川氾濫」です。
今回新しく始まる「河川氾濫」の情報は、市町村ではなく〝川〟に対して発表されます。新潟県の場合、対象となる河川はこちらです。
・荒川
・阿賀野川
・信濃川
・魚野川
・関川
・姫川
そのうち、信濃川は非常に長いため「上流」「中流」「下流」「中ノ口川」の4つに分かれて発表があります。
大きい川だからこそ、決壊したり水があふれ出したら広い範囲で大きな被害が出ます。より危険度が高いこれらの河川に対して、新たにレベル付きの注意報や警報を出すことで、みなさんに『避難行動を取ってもらう』狙いがあります。
「河川氾濫」の情報でいくと、【レベル4の氾濫危険警報までに全員が避難】これを覚えておく必要があります。
県内の対象河川に「河川氾濫」の情報が出されたときは、UXではレベル3以上を画面上の速報スーパーでお知らせします。
【速報スーパー表示例】
「レベル3氾濫警報 阿賀野川」
細かく分かれる信濃川の場合は「レベル4氾濫危険警報 信濃川上流」
一方で、河川氾濫の情報が提供される河川以外にも県内にはたくさんの川がありますが、そちらの情報はどうなるのでしょうか。
これ以外の川については川ごとの情報は発表されず、大雨の情報に含まれることになります。お住まいの市町村で大雨の情報の危険度が高まったときは、近くの川の状況などを気象庁が提供する【キキクル】などで確認するようにしてください。
あらためて情報の意味を理解し、災害への備えをしましょう。