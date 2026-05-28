モデルの斎藤恭代さんが自身のインスタグラムで、夏の始まりを知らせています。



【写真を見る】【 斎藤恭代 】ビーチに水着でバックショット＆焼きそばスマイル「夏始まるらしい」 フォロワー反響「こういうのがイイ」「夏女だね」



斎藤さんは、いつものドレッシーさからは大分離れたカジュアルな感じで、グレーのスウェットシャツを着て髪をラフに下ろし、眼鏡をかけて割り箸をくわえるスマイルカットを投稿。左手にはカップ焼きそばを抱えています。







「こういうのでいいの」と笑顔の顔文字を添えた斎藤さんは、黒のショーツからトレードマークとも言える素脚を惜しげも無く見せながら、多彩な表情で美味しそうに＆楽しそうに焼きそばを食べています。







続く投稿で斎藤さんは、広大な海に面したビーチで、ビキニの水着で海を眺めていて、伸びやかな姿勢での後ろ姿を投稿。

焼きそばスマイルの斎藤さんには「こういうのがイイ」「自然体が最強」「開放的なやっちゃんがいいよ」「ドラマを感じる」、そして「夏始まるらしい」と告げる斎藤さんには「今の時期の海もイイよね」「夏女だね」「素晴らしいシルエット」など、賛美の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】