◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト―西武（２８日・神宮）

ヤクルトＯＢの五十嵐亮太氏の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「イガちゃんねる―人生は旅だ―」でＭＣを務めるフリーアナの山本萩子がセレモニアルピッチを行った。

大のヤクルトファンの山本が大きく振りかぶって投じた１球は、ノーバウンドで捕手役の五十嵐氏の元へ。ボールが届くと大歓声が巻き起こった。「すごく緊張して、昔から見てきた神宮球場なんだなと味わいながら、かみ締めながら投げました」と涙を流した山本。ベンチのヤクルトナインからも「ナイスボール！」とたたえられ、胸がいっぱいになった。

五十嵐氏は「スワローズをファンに愛し続けてくれることがすごく大事だと思っていて、その中にイガちゃんねるを見てくれたらありがたいなと思って、今回こういった企画をやらせてもらった。ファンだった女の子が頑張って、こういった時間があるというのは我々も幸せな時間だった。そういったものが見ている方に少しでも響いてくれたらうれしい」と感慨深そうな様子で、セレモニアルピッチまでの道のりを振り返った。