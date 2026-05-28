兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件。公開手配中の男は複数回、服を着替えながら逃走しているとみられます。

5月19日、たつの市の住宅で住人の田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）の遺体が見つかった事件。

警察は、5月13日ごろに千尋さんを殺害した疑いで住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）を全国に指名手配しています。

（記者リポート）「2人が殺害されたとみられる日の翌日に、現場の最寄駅近くのこの防犯カメラに、大山容疑者と特徴の似た人物が映っていました」

MBSが入手した、たつの市のJR播磨新宮駅前の交差点に設置された防犯カメラの5月14日の映像を見ると、公開手配中の大山容疑者とみられる人物が奥に歩いていく様子が映っていました。

捜査関係者によりますとこの日、駅の防犯カメラにも大山容疑者の姿が捉えられていたということです。

5月24日に全国に指名手配された大山容疑者。その足取りは、事件発覚前の5月17日に現場付近で住民に目撃されたのを最後に行方がわかっていませんでした。

そんななか、警察は27日に新たな画像を公開。大山容疑者が緑っぽい服装でイスに座る様子が写されています。

（記者リポート）「手配写真が撮影されたのは、現場から南に約2キロ離れた揖保川にかかる橋の下です。大山容疑者が座っていたとみられる椅子も残されています」

画像は、事件発覚後の5月20日に、不審に思った住民がスマートフォンで撮影したもので、公開捜査後に警察に情報提供されたということです。

これまでに撮影された画像や映像を比較すると、靴の特徴は似ていますが、上着は変わっているように見えます。

捜査関係者によりますと、16日に高砂市内で警察官が大山容疑者に職務質問をした際は緑っぽい服を持っておらず、警察は大山容疑者が複数回、服を着替えながら逃走しているとみて行方を追っています。