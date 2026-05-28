来年5月から長期休館を計画している金沢21世紀美術館。その休館中に実施が予定されている「金沢まちなか芸術祭」の計画案が示されました。



老朽化などによる大規模改修のため、来年5月から11か月間、全館休館となる金沢21世紀美術館。



金沢市では、休館中のにぎわい創出のために、半径1キロ圏内で季節ごとに展示会場を巡回させる「金沢まちなか芸術祭」を計画しています。

また、27日に金沢市が示した計画案では、季節ごとに各エリアでのイベントも予定されています。





通年のメイン会場ともなる日銀跡地では、季節に合わせて音楽やダンスなどのイベントが開かれます。また、夏会場の広坂エリアでは、アカペラのほか、ジャズとブレイクダンスのコラボステージなどを予定。

秋会場となる本多の森エリアでは、国立工芸館や石川県立美術館など、4つの美術館でのコレクション展が行われます。



そして2028年1月からの冬会場は、日銀跡地と金沢市役所第二本庁舎で行われ、小中学校の合同展など子どもたちが芸術に触れる企画が計画されています。



また、休館中の金沢21世紀美術館では、施設を覆う工事フェンスを利用した市民参加型のウォールアートを実施。

改修開始直前の来年5月には、展示物のない空の美術館の無料開放も行うとしています。



この計画案は金沢市の6月議会に提出され、今後は実行委員会を発足し、より具体的な事業計画について話し合われます。