高橋成美「芸能人として大事な要素」教えてくれた先輩告白「コーチ変えたほうがいい」とツッコまれる
【モデルプレス＝2026/05/28】元フィギュアスケーターの高橋成美が5月28日、テレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（よる10時15分〜）に出演。自身の”バラエティのコーチ”について語った。
【写真】34歳元フィギュアスケーターにバラエティのアドバイスするベテラン芸人
スケート解説をする際の理路整然とした様子とバラエティで発言する際の天然な様子のギャップが話題となっている高橋。テレビでの様子が素なのか、スイッチを入れてキャラクターを演じた結果なのかを尋ねられた高橋は、「全部素なんですよね」と回答。また、「（分かりやすく）喋れる人がいるってことは最近知りました」という高橋は、テレビ出演が増えてから初めて喋りの技術について考え出すようになり、最近はトークの上手さを意識しながらテレビを見ているのだと明かした。
面倒を見てくれている芸能人について尋ねられると、「結構アドバイスくれるんですよ」と同事務所所属の先輩である安田大サーカス・団長安田の名前を挙げた高橋。しかし、過去にアドバイスをもらった内容について「クレーンゲームの取り方とか…」と回答したため、一同は「スタンスとかバラエティ的な立ち振る舞いじゃなく？」と困惑。高橋は、安田に「クレーンゲームって芸能人として大事な要素だから」と言われたとした。
この他にも、安田からは食レポの際に食べて1回目をそらしてから前を向きリアクションを取ることや企画に呼ばれたらとにかく走ることをアドバイスされたという高橋。一方で肝心のトーク内容についてのアドバイスはもらったことがないと語った。この発言を受け、MCを務めるオードリーの若林正恭らからは「だとしたらコーチ変えたほうがいい」とツッコまれていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆高橋成美、バラエティでの独特なキャラは「全部素なんですよね」
スケート解説をする際の理路整然とした様子とバラエティで発言する際の天然な様子のギャップが話題となっている高橋。テレビでの様子が素なのか、スイッチを入れてキャラクターを演じた結果なのかを尋ねられた高橋は、「全部素なんですよね」と回答。また、「（分かりやすく）喋れる人がいるってことは最近知りました」という高橋は、テレビ出演が増えてから初めて喋りの技術について考え出すようになり、最近はトークの上手さを意識しながらテレビを見ているのだと明かした。
◆高橋成美、バラエティのコーチは事務所の先輩芸人
面倒を見てくれている芸能人について尋ねられると、「結構アドバイスくれるんですよ」と同事務所所属の先輩である安田大サーカス・団長安田の名前を挙げた高橋。しかし、過去にアドバイスをもらった内容について「クレーンゲームの取り方とか…」と回答したため、一同は「スタンスとかバラエティ的な立ち振る舞いじゃなく？」と困惑。高橋は、安田に「クレーンゲームって芸能人として大事な要素だから」と言われたとした。
この他にも、安田からは食レポの際に食べて1回目をそらしてから前を向きリアクションを取ることや企画に呼ばれたらとにかく走ることをアドバイスされたという高橋。一方で肝心のトーク内容についてのアドバイスはもらったことがないと語った。この発言を受け、MCを務めるオードリーの若林正恭らからは「だとしたらコーチ変えたほうがいい」とツッコまれていた。（modelpress編集部）
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