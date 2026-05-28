国内最大級の自転車のロードレース「ツアー・オブ・ジャパン」。

27日の長野県大鹿村に続き、28日には飯田市で第5戦が開かれ、今年もファンたちが地元名物の焼き肉を楽しみながら選手に声援を送りました。



「ツアー・オブ・ジャパン」は全国を転戦して行われ、全8戦の成績で競う国内最大級の自転車レースです。飯田市での開催は今回で19回目です。28日は79人の選手が出場。コースを10周、計120キロを走行します。そのコースの特徴は、150メートル以上ある高低差。大会屈指の“山岳コース”として知られ、猛スピードでカーブを曲がる、迫力ある走りが魅力です。





市内から「近くで見ると迫力があって、かっこよかった」園児たち「がんばれー！」ひときわ賑やかな声援を送るグループの姿も…。大阪から「4年連続4回目。焼き肉観戦を楽しんでいます」年1回、観戦のために集まり、名物の焼き肉を楽しむ地元内外のグループです。大阪から「野外での焼き肉文化というのは、食いだおれの大阪の人間でも知らない」地元から「仲間がいっぱい。今年も来たなぁ、おもしろいやつらがと。これがまた良くて」大会は残り3戦です。