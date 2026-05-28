【クロスワードパズルクイズ】語彙力を試そう！ □に入るひらがなは？ ヒントは「日常の関心事」
「あれ、何だっけ？」と言葉がすぐに出てこないことはありませんか？ 日常的に言葉を思い出す習慣で、気軽に「脳トレ」をしていきましょう。パズル感覚で楽しみながら、あなたの語彙力をチェックしてみてください。
・せ・□・せ・□（横の言葉）
・け・□・と（縦の言葉）
ヒント：「毎朝チェックする情報」を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
てんき（天気）
せんせい（先生）
けいと（毛糸）
完成する単語は、日々の予定を左右する「てんき」、学びの場に欠かせない「せんせい」、そして温かい編み物を作る「けいと」の3つでした。どれも非常に身近な言葉ですが、2つの空欄が連動しているため、片方が分かるともう一方も自然と導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・て・□・き（縦の言葉）
・せ・□・せ・□（横の言葉）
・け・□・と（縦の言葉）
ヒント：「毎朝チェックする情報」を思い出してみてください。
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正解：「ん」「い」正解は「ん」と「い」でした。
▼解説
てんき（天気）
せんせい（先生）
けいと（毛糸）
完成する単語は、日々の予定を左右する「てんき」、学びの場に欠かせない「せんせい」、そして温かい編み物を作る「けいと」の3つでした。どれも非常に身近な言葉ですが、2つの空欄が連動しているため、片方が分かるともう一方も自然と導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)