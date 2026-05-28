高校生が地域の企業と交流です。仕事を体験し、未来の選択肢を広げてもらおうというイベントが、岡山市北区の高校で開かれました。

【写真を見る】高校に企業30社がブース 将来の進路につながれば 生徒が仕事の内容を体験【岡山】

「株式会社スチールハブの池原と申します。よろしくお願いします」

「関西高校の玉塚です。よろしくお願いします」

高校生が地域の企業と出会うことで、将来の進路について考えるきっかけになればと企画されたものです。会場となったのは関西高校で、岡山県内の30社が企業ブースを出し、約200人の3年生が回りました。生徒たちは、実際に作業を体験するなどして、働く現場への理解を深めていました。

（体験した高校3年生）

「水道管の中をロボットを使って操縦するっていうのをやってきました。自分の知らないことだったので、すごくためになりました」

（progress 南石拓哉代表取締役）

「働くって楽しいんだよとか、夢とか目標を持っていただけるとすごくうれしい」

主催者は、今後もさまざまな高校でこのようなイベントを続けていきたいとしています。