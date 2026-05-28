つるの剛士、大型カンパチと勝負 手に汗握る力と力の攻防
俳優・タレントのつるの剛士が、30日放送のテレビ大阪・テレビ東京系『THEフィッシング』（毎週土曜 後5：30）で、カンパチに挑む。
【動画】「絵に描いたような幸せ家族」妻の手編み巾着袋など家族にもらったプレゼント／誕生日パーティーの様子
今回は、村越正海とつるのが、日本全国を自由に釣り歩く「村つる」シリーズ第21弾。黒潮の恩恵を受ける八丈島で、難敵・ヒレナガカンパを狙う。潮通しの良い根周りに生息し、掛かった瞬間、猛烈なパワーで根に突っ込んでいく。ヒラマサやブリよりも根に固執し、圧倒的なトルクとスピードを併せ持つ最強クラスのパワー系青物だ。
このカンパチを釣るための最大のミッションは、掛かった瞬間、根から引き離すこと。多少強引にでも勝負に出ないと、この魚を仕留めることはできない。
ついに大物と対峙する瞬間がやってきた。ロッドは、極限までしなり、海面に突き刺さる。ドラグはほぼフルロック状態、できるだけラインを出さないで戦う。手に汗握る力と力の攻防。水深170メートルから引きあげても、海面で頭を振り最後の抵抗を見せる。そして、迫力満点の大型カンパチが登場する。
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