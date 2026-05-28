舞台「ガチアクタ」の公式Xが更新されました。

【映像】舞台「ガチアクタ」からのお知らせ

「舞台『ガチアクタ』出演者に関する重要なお知らせ

5月26日（火）18：30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました。

ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さんにつきましては、5月29日（金）以降の舞台『ガチアクタ』京都公演を含む全公演への出演を取り止め、治療に専念していただくこととなりました。

これを受け出演者を変更し、5月29日（金）13：30公演より、上演を再開いたします。

5月29日（金）13：30公演以降のルド役は、カンパニーのアンダースタディとして一緒に準備を進めてまいりました神谷亮太さんに務めていただきます。

上演再開に向けては5月27日（水）と5月28日（木）の2日間を公演中止とさせていただき、カンパニー全員で調整を行って参ります。

今回の出演者変更に伴い、観劇を見送られるお客様につきましては払い戻しを実施させていただきます。チケット払い戻しに関する詳細につきましては、後日改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にてご案内いたします。

紙チケットの払い戻しにはお手元にチケットの原券が必要です。紙チケットをお持ちのお客様は無くさず保管いただきますようお願いいたします。

中止公演にご来場いただきましたお客様、ならびにご来場を予定されていたお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

また、今牧さんの一日も早いご回復を心よりお祈りいたします」

（『ABEMA NEWS』より）