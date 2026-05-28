避難の目安を5段階の警戒レベルで示す、新たな防災気象情報の運用が28日から始まりました。間もなくやって来る出水期に備えて石川県白山市では住民の命を守るための準備が進められました。



28日、石川県白山市で行われたのは…



家屋などへの浸水を防ぐ土のう作りです。白山市と建設業協会が毎年この時期に取り組んでいて、28日は500個が作られました。

白山市では、コミュニティセンターや消防団など27か所で約1万3000個の土のうを備蓄していて、この日作成した土のうと合わせて水害時の被害軽減に役立てられるということです





白山市危機管理課・北村 健一 課長：「こちらの土のうについては、昨年水害が発生したときにも市職員が持ち出して、実際に使用しております。そういった防災活動に役立てたいと思っております」こうした中、水害などでの速やかな避難行動につなげようと、28日からスタートしたのが新たな防災気象情報の運用です。

4つの警報「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」が5段階の警戒レベルに整理され、レベル4の避難指示にあたる情報として、危険警報が新設。

レベルに合わせて自治体が出す避難指示といった、取るべき行動が直観的に分かるようになっています。

気象台では、大雨の際はホームページで浸水などの危険度を示すキキクルを確認し、早めに避難するよう呼び掛けています。

市川 栞 キャスター：

そして、今回の変更では、豪雨災害が発生する危険が高まる線状降水帯についても、情報の出し方が変更されます。



これまでは、今後発生の可能性がある場合には「半日前予測」。そして、実際に発生した場合には「発生情報」が発表されていましたが…

市川：

今後はこれに加えて「直前予測」が発表されます。これは線状降水帯が発生する可能性が高まった時に、発生の2時間から3時間前を目標に出される情報です。



気象台では、この情報が発表された際には周辺の状況や避難情報に注意し、適切な防災行動をとるよう呼び掛けています。

