◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

ＪＲＡは２８日、日本ダービー出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。

２桁の増減があったのは３頭のみでいずれもプラス体重。最も増えていたのは１４キロで、皐月賞３着のライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）と、同４着のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）だった。

ライヒスアドラーはデビューから４戦すべて５１０〜５１２キロと変動があまりなかったタイプだ。皐月賞の調教後は５２０キロだったが、今回も５２４キロと大きく変わっていないため、前走と変わらない数字で出走できそうだ。

一方のアスクエジンバラも４７２キロで想定内のプラス体重か。皐月賞の調教後も１２キロ増の４７０キロだったことから関東への長距離輸送を考慮した数字とみていいだろう。

もう１頭の２桁増は皐月賞馬のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）で１０キロ増の５３０キロ。こちらも皐月賞の調教後が６キロ増だったことから、長距離輸送に備えた想定内の数字とみていい。

１８頭のなかで唯一の馬体減だったのは、京成杯覇者のグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）で８キロ減の４８２キロ。軽い発熱のため１週前追い切りを延期するアクシデントもあったが、当日輸送で臨めるうえに、デビュー時の馬体重が４８２キロだったことからも心配する数字ではなさそうだ。