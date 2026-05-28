市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

きょう28日夜の雨はあす29日明け方にはやみ、その後、2日・火曜日まで晴れが続くでしょう。31日・日曜日、1日・月曜日は最高気温が30度の予想です。



29日朝9時の予想天気図です。

小野：

きょう28日夜に通過する前線が、あす29日は太平洋側に進み、石川県内は次第に高気圧に覆われてきます。





気象台の週間予報です。

小野：

30日・土曜日から2日・火曜日まで、晴れの天気が続くでしょう。31日・日曜日、1日・月曜日は30度の予想です。3日・水曜日以降の天気は台風と梅雨前線の位置次第です。



台風6号の進路予想です。

小野：

沖縄の南へ進み、2日・火曜日には、向きが東寄りに変わる予想です。梅雨前線の位置次第で、台風が近づく前から大雨につながる場合があります。最新の情報に注意してください。



きょう28日に発表された気象台の1か月予報です。

小野：

6月26日までの傾向です。気温はこの先も平年より高めの傾向でしょう。雨量、日照時間は平年並みに近いでしょう。梅雨の時期が近づいてきました。



市川：

31日・日曜日、1日・月曜日は30度予想です。体調に気をつけましょう。

