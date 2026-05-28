◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン 第１日（２８日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、昨季賞金ランキング２位の生源寺龍憲（フリー）が７バーディー、１ボギーの６６で回り、首位と４打差の７位と好位置につけた。今季ここまで予選通過は東建ホームメイトカップの１度（５２位）のみと苦戦していたが、高校時代（作陽高）を過ごした岡山県の大会で今季初の６０台をマークと復調を感じさせた。

飛距離を出すために今季から、ドライバーなどのクラブを入れ替えたが「つかまらない感じがして、つかまえようという動きがアイアンなどに（悪い）影響を与えていた」と分析。今週は昨季と同じクラブセッティングで臨んでおり「思っている球が打ちやすい。ストレスなくゴルフができた」と好調時の感触が戻ってきたという。

７〜８月の国内ツアー開催がない期間には、欧州下部ツアー参戦を視野に入れる。「全英オープン（７月１６〜１９日）から、そのまま行ければいいですね」。今大会の３位までに与えられるメジャー切符ゲットにも色気十分だった。