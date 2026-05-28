AKB48佐藤綺星、チアリーダー姿で美ウエスト披露「一番星の生まれ変わり」「最強ツインテール」と話題に
【モデルプレス＝2026/05/28】AKB48の佐藤綺星（さとうあいり）が28日、自身の公式X（旧Twitter） を更新。横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の衣装を着たチアリーダー姿が話題となっている。
【写真】21歳AKB次世代エース「毎試合来てほしい」抜群スタイルチアリーダー姿
26日〜28日まで横浜スタジアムにて行われている横浜DeNAベイスターズ主催のスペシャルイベント「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」2日目（27日）に出演したAKB48。チアダンスの経験がある佐藤は、球団のオフィシャルパフォーマンスチーム・dianaと2025年に続き2度目のコラボレーションパフォーマンスを披露した。
投稿では「1年ぶりでも最高でした」とつづり、ファンが撮影したパフォーマンス中の写真を公開。「おかえり〜って言ってくださる方が多くておこがましいですがとっても嬉しかったです！」と付け加え、球団のキャラクターDB.スターマンのカチューシャを付け、自身のトレードマークであるツインテールを揺らして踊る写真を公開。チアリーダー衣装からは、鍛えられたウエストラインが輝いている。
この投稿に、ファンからは「一番星の生まれ変わりだ」「最強ツインテールだね」「カッコよくて可愛くて天使」「年1回と言わず、毎試合来て欲しい」とコメントが寄せられ、話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳AKB次世代エース「毎試合来てほしい」抜群スタイルチアリーダー姿
◆佐藤綺星、チアリーダー姿で美腹筋輝く披露
26日〜28日まで横浜スタジアムにて行われている横浜DeNAベイスターズ主催のスペシャルイベント「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」2日目（27日）に出演したAKB48。チアダンスの経験がある佐藤は、球団のオフィシャルパフォーマンスチーム・dianaと2025年に続き2度目のコラボレーションパフォーマンスを披露した。
◆佐藤綺星の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「一番星の生まれ変わりだ」「最強ツインテールだね」「カッコよくて可愛くて天使」「年1回と言わず、毎試合来て欲しい」とコメントが寄せられ、話題となっている。（modelpress編集部）
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