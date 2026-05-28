福岡市にある国指定史跡・福岡城の本丸を中心に広がる舞鶴公園で、「梅の実泥棒」が現れていることが分かった。管理事務所が取材に明かし、「無断で実を取ることはもちろん、枝を折るようなことは、福岡市公園条例で禁じられています」と訴えた。

巡回強化、当事者に注意、あらかじめ実を採取で対策

舞鶴公園は中央区・城内に位置しており、桜の名所として知られるほか、季節の花が彩る。市の観光情報サイト「よかなび」によると、梅園では毎年2月に約250本の紅梅、白梅が花を咲かせるという。一方でSNS上では、ロープで隔てられた芝生に立ち入って、梅の木から実をもぎ取るような行為が近年増えていると騒がれた。

実際の被害状況について、舞鶴公園管理事務所は2026年5月28日にJ-CASTニュースの取材に応じ、

「無断で梅の実をもぎ取る行為は、横行しているとまでは言えませんが、実際に確認されています。無断で実を取ることはもちろん、枝を折るようなことは、福岡市公園条例で禁じられています」

と説明した。「特に梅園の木は老木化が進んでいるものも多く、枝を引っ張るなどの行為は損傷につながるため、大変懸念しています」といい、これまでの対応を下記のように述べた。

「梅の時期には、巡回を強化し、梅の実をとっている者を見かけたら注意しています。とはいっても、24時間張り付いて監視することはできませんので、実がなったら、取られる前にあらかじめ、管理事務所の管理作業で実を採取するように心がけています」

「心無い方がいらっしゃることを大変残念に思います」

管理事務所は「心無い方がいらっしゃることを大変残念に思います。公園は、皆さんに、安心して、気持ちよく使っていただく、公共の空間です。ウメは、公園の、ひいては市民の大切な財産ですので、このような行為はやめていただきたいと思います」と伝え、

「今後も、梅の実がなる時期には巡回を強化するとともに、実の採取禁止や植物の保全について、看板や広報などで呼びかけていく方針です」

と対応方針を明かした。公園をめぐり、ほかにも注意喚起したい点として「梅の実泥棒のみならず、ノーリードでの犬の散歩、スケートボードなど危険な遊戯、ゴミのポイ捨てなど、あってはならない行為はぜひ止めていただきたいです。皆さんで、安心して、気持ちよく使っていただける公園にしていきましょう」と呼びかけた。