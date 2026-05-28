AKB48の“ほてえり”コンビが魅せるほんわかグラビア掲載の「グラビアザテレビジョン」最新号が29日発売！

「グラビアザテレビジョン vol.84」 17期生・同期の“ほてえり”コンビが登場！橋本恵理子と布袋百椛が魅せる、ほんわか自然体な癒やしの世界

21年目を迎えたAKB48のメンバーにフィーチャーする連載 第５回

株式会社KADOKAWAは、2026年5月29日に「グラビアザテレビジョン vol.84」を発売する。今号の表紙は井口裕香が飾る。誌面では、AKB48の20周年記念連載「10年後もまた君に会いたい。」の第5回として、17期生の橋本恵理子と布袋百椛が登場。

“ほてえり”の愛称で親しまれる大仲良しの2人だが、2人きりでのグラビア撮影は今回が初めてとなる。それぞれのペンライトカラーを取り入れた双子コーデのワンピースや、お茶目なパジャマ姿など、息の合ったカットを披露。自然体でほんわかとした空気感を余すところなく収めている。

橋本恵理子／布袋百椛 ©KADOKAWA／写真：市川秀明

インタビューでは、加入直後の思い出や関西弁トークの裏話、今後2人で披露したい楽曲など、同期ならではの絆が伝わる内容を掲載。なお、Amazonでは限定絵柄の大判ブロマイド特典付きも展開される。