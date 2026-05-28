ドル円１５９．４５近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は159.45近辺、ユーロドルは1.1615近辺での推移。いずれもロンドン時間に入ってからは小動きとなっている。ドル円は159.44付近に安値を広げたあとは、159.50台までの戻りと、値動きは限定的。ユーロドルは1.1586付近を安値に1.1610台へと買い戻され、足元でも同水準で揉み合っている。水準的には昨日NY終値1.1626を引き続き下回っている。



中東情勢を反映する原油先物は、上昇一服。NY原油先物は92ドル台まで反発したあと、90ドル台後半へと小反落している。米10年債利回りは4.53％付近まで上昇したあと、足元では4.50％付近に低下。東京市場からは上に往って来いとなっている。株式市場は軟調。欧州株、米株先物・時間外取引いずれも前日比マイナス圏で推移している。



USD/JPY 159.46

EUR/USD 1.1616 GBP/USD 1.3402

EUR/JPY 185.22 GBP/JPY 213.71

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