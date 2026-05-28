今年の秋、ＪＲ中央東線、篠ノ井線、信越本線の長野県内3路線に導入される新型車両「E131系」が28日、報道陣に公開されました。

信州の自然をイメージした車両は、乗り心地の向上やバリアフリーにも配慮しています。



さわやかな色合いの車両にあしらわれたドット柄。報道陣に公開されたJR東日本の新型車両「E131系」です。

前面デザインは「E131系」特有のドット柄で、アルプスの山をイメージした“信州仕様”。側面のラインは、同じ路線を走る現行の「211系」のカラーリングとデザインを踏襲しています。今年の秋、中央東線と篠ノ井線、それに、信越本線の県内3路線に導入されます。県内で普通列車の新型車両が導入されるのは、28年ぶりです。





五味徳人 記者「広々とした車内ですが、なんだか新車の香りがします」車内はアルプスの「水の恵み」をイメージし、ブルーを基調としたデザイン。ボックスシートをなくし、全てロングシートにすることで、広々とした通路としました。五味徳人 記者「優先席のほかにも、各車両には広々としたフリースペースが設けられています」車いすやベビーカーを利用する乗客のためのフリースペースや、車いす対応の洋式トイレを設けるなど、バリアフリーにも配慮されています。また、英語対応の運行表示や防犯カメラの設置などにより、利便性と安全性の向上を図ります。さらに、全ての車両の側面にもカメラを設置。乗務員が運転台から乗客の乗り降りを確認できるようにし、将来的な人材不足も視野に入れた、ワンマン運転にも対応可能としています。JR東日本長野支社 下大薗浩 支社長「多くのお客様にご利用いただき、また、多くの方々に愛される、そういった車両に育ってほしいと思っています」新型車両の試運転は6月から始まり、今年の秋ごろから3両編成を20編成、合わせて60両を、順次導入する予定です。