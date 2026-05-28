連日お伝えしていますが「大雨警報」などの防災気象情報が28日から大きく変わりました。命を守る大事な情報ですので、きょうもお伝えしていきます。

改めて、今回の変更のポイントは「大雨」「川の氾濫」「土砂災害」「高潮」、この4つの災害について、1から5の「数字」と「警報」が組み合わされて発表されることです。

この数字は、自治体から出される5段階の「警戒レベル」、つまり避難行動と結びつけられるようになったんです。

5は黒、4はムラサキ、3は赤と警戒レベルと色も同じでひと目で分かるようになりましたね。

こちらの「黒色」、「レベル5特別警報」が出たら、すでに災害が発生している可能性もありますので何よりも命を守る行動をお願いします。

そして「紫色」、新たに作られた「レベル4危険警報」は自治体が「避難指示」を出す目安です。

「避難指示」が出ていたらすぐに避難してください。もし「避難指示」が出ていなくても、崖や川の近くなど危険な場所からはすぐに離れること。レベル4“危険”警報が出たら“危険”な場所から離れる。こちらを徹底しましょう！