主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月28日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 107( 107)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 40( 0)
TOPIX先物 6月限 109( 109)
日経225ミニ 6月限 250( 250)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 4( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22( 0)
日経225ミニ 6月限 1385( 1385)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 95( 95)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1226( 640)
9月限 234( 212)
TOPIX先物 6月限 296( 260)
日経225ミニ 6月限 55632( 31166)
7月限 336( 198)
8月限 6( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 743( 491)
9月限 10( 6)
日経225ミニ 6月限 42598( 19054)
7月限 358( 190)
8月限 11( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 234( 234)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 3021( 3021)
7月限 40( 40)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 417( 417)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 22( 22)
日経225ミニ 6月限 13077( 13077)
7月限 57( 57)
8月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 107( 107)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 40( 0)
TOPIX先物 6月限 109( 109)
日経225ミニ 6月限 250( 250)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 4( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22( 0)
日経225ミニ 6月限 1385( 1385)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 95( 95)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1226( 640)
9月限 234( 212)
TOPIX先物 6月限 296( 260)
日経225ミニ 6月限 55632( 31166)
7月限 336( 198)
8月限 6( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 743( 491)
9月限 10( 6)
日経225ミニ 6月限 42598( 19054)
7月限 358( 190)
8月限 11( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 234( 234)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 3021( 3021)
7月限 40( 40)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 417( 417)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 22( 22)
日経225ミニ 6月限 13077( 13077)
7月限 57( 57)
8月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース