　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 107(　　 107)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　40(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 109(　　 109)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 250(　　 250)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 4(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　22(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1385(　　1385)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　95(　　　95)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1226(　　 640)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 234(　　 212)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 296(　　 260)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 55632(　 31166)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 336(　　 198)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 4)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 743(　　 491)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　 6)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 42598(　 19054)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 358(　　 190)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　11(　　　 3)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 234(　　 234)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3021(　　3021)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　40(　　　40)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 417(　　 417)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 13077(　 13077)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース