主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月28日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1352( 647)
TOPIX先物 6月限 4921( 2989)
9月限 300( 0)
日経225ミニ 6月限 6778( 6754)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 506( 402)
TOPIX先物 6月限 945( 695)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 377( 377)
TOPIX先物 6月限 2905( 723)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 948( 918)
9月限 42( 42)
TOPIX先物 6月限 2561( 528)
9月限 1310( 10)
日経225ミニ 6月限 3266( 3164)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1205( 1066)
TOPIX先物 6月限 99( 99)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1924( 971)
9月限 113( 61)
TOPIX先物 6月限 623( 509)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 82322( 42050)
7月限 771( 251)
8月限 28( 20)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 696( 436)
9月限 40( 28)
日経225ミニ 6月限 54059( 25153)
7月限 313( 119)
8月限 14( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 5796( 5796)
7月限 98( 98)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 720( 720)
9月限 50( 50)
日経225ミニ 6月限 30348( 30348)
7月限 56( 56)
8月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1352( 647)
TOPIX先物 6月限 4921( 2989)
9月限 300( 0)
日経225ミニ 6月限 6778( 6754)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 506( 402)
TOPIX先物 6月限 945( 695)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 377( 377)
TOPIX先物 6月限 2905( 723)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 948( 918)
9月限 42( 42)
TOPIX先物 6月限 2561( 528)
9月限 1310( 10)
日経225ミニ 6月限 3266( 3164)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1205( 1066)
TOPIX先物 6月限 99( 99)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1924( 971)
9月限 113( 61)
TOPIX先物 6月限 623( 509)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 82322( 42050)
7月限 771( 251)
8月限 28( 20)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 696( 436)
9月限 40( 28)
日経225ミニ 6月限 54059( 25153)
7月限 313( 119)
8月限 14( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 5796( 5796)
7月限 98( 98)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 720( 720)
9月限 50( 50)
日経225ミニ 6月限 30348( 30348)
7月限 56( 56)
8月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース