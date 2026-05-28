　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1352(　　 647)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4921(　　2989)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 300(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6778(　　6754)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 506(　　 402)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 945(　　 695)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 377(　　 377)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2905(　　 723)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 948(　　 918)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2561(　　 528)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1310(　　　10)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3266(　　3164)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1205(　　1066)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　99(　　　99)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1924(　　 971)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 113(　　　61)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 623(　　 509)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 82322(　 42050)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 771(　　 251)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　28(　　　20)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 696(　　 436)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　40(　　　28)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 54059(　 25153)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 313(　　 119)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　14(　　　 8)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5796(　　5796)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　98(　　　98)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 720(　　 720)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　50(　　　50)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 30348(　 30348)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　56(　　　56)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　10)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース