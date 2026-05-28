　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8270(　　7901)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　95(　　　95)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10140(　 10140)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　40(　　　40)
日経225ミニ　 　 6月限　　　138357(　138357)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2256(　　2256)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　73(　　　73)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4867(　　4467)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 129(　　 129)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11013(　　9397)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 94174(　 94174)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1737(　　1737)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　84(　　　84)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 321(　　 315)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 240(　　 240)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1604(　　1604)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 497(　　 321)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1374(　　1354)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2227(　　2219)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 481(　　 376)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2130(　　2130)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3565(　　3565)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　30(　　　30)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 281(　　 263)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 949(　　 949)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 878(　　 878)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4075(　　3990)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　81(　　　81)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6768(　　6768)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 35749(　 35749)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2474(　　2474)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 146(　　　95)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 199(　　 199)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　54(　　　54)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　81(　　　81)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1100(　　1100)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　44(　　　44)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 439(　　 439)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　19(　　　19)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース