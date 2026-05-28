外国証券 先物取引高情報まとめ（5月28日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8270( 7901)
9月限 95( 95)
TOPIX先物 6月限 10140( 10140)
9月限 40( 40)
日経225ミニ 6月限 138357( 138357)
7月限 2256( 2256)
8月限 73( 73)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4867( 4467)
9月限 129( 129)
TOPIX先物 6月限 11013( 9397)
日経225ミニ 6月限 94174( 94174)
7月限 1737( 1737)
8月限 84( 84)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 321( 315)
TOPIX先物 6月限 240( 240)
日経225ミニ 6月限 1604( 1604)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 497( 321)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 1374( 1354)
日経225ミニ 6月限 2227( 2219)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 481( 376)
TOPIX先物 6月限 2130( 2130)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 3565( 3565)
7月限 26( 26)
8月限 30( 30)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 281( 263)
TOPIX先物 6月限 949( 949)
日経225ミニ 6月限 878( 878)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4075( 3990)
9月限 81( 81)
TOPIX先物 6月限 6768( 6768)
日経225ミニ 6月限 35749( 35749)
7月限 2474( 2474)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 146( 95)
TOPIX先物 6月限 199( 199)
9月限 54( 54)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 81( 81)
TOPIX先物 6月限 1100( 1100)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 44( 44)
日経225ミニ 6月限 439( 439)
7月限 19( 19)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8270( 7901)
9月限 95( 95)
TOPIX先物 6月限 10140( 10140)
9月限 40( 40)
日経225ミニ 6月限 138357( 138357)
7月限 2256( 2256)
8月限 73( 73)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4867( 4467)
9月限 129( 129)
TOPIX先物 6月限 11013( 9397)
日経225ミニ 6月限 94174( 94174)
7月限 1737( 1737)
8月限 84( 84)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 321( 315)
TOPIX先物 6月限 240( 240)
日経225ミニ 6月限 1604( 1604)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 497( 321)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 1374( 1354)
日経225ミニ 6月限 2227( 2219)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 481( 376)
TOPIX先物 6月限 2130( 2130)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 3565( 3565)
7月限 26( 26)
8月限 30( 30)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 281( 263)
TOPIX先物 6月限 949( 949)
日経225ミニ 6月限 878( 878)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4075( 3990)
9月限 81( 81)
TOPIX先物 6月限 6768( 6768)
日経225ミニ 6月限 35749( 35749)
7月限 2474( 2474)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 146( 95)
TOPIX先物 6月限 199( 199)
9月限 54( 54)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 81( 81)
TOPIX先物 6月限 1100( 1100)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 44( 44)
日経225ミニ 6月限 439( 439)
7月限 19( 19)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース