外国証券 先物取引高情報まとめ（5月28日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14490( 13220)
9月限 1495( 345)
TOPIX先物 6月限 18356( 17649)
9月限 45( 45)
日経225ミニ 6月限 244041( 244037)
7月限 3919( 3919)
8月限 9080( 80)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13278( 11176)
9月限 1301( 451)
TOPIX先物 6月限 19403( 18691)
9月限 19( 19)
日経225ミニ 6月限 158910( 158910)
7月限 4104( 4104)
8月限 101( 101)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3102( 1353)
9月限 1503( 3)
TOPIX先物 6月限 3358( 728)
9月限 431( 31)
日経225ミニ 6月限 5491( 5491)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1458( 1280)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 9092( 6844)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 5207( 5143)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4571( 1537)
9月限 1503( 3)
TOPIX先物 6月限 6467( 4468)
9月限 1404( 4)
日経225ミニ 6月限 12049( 12049)
7月限 42( 42)
8月限 20( 20)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2642( 2501)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 3854( 3772)
日経225ミニ 6月限 5934( 5932)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5696( 5231)
9月限 573( 573)
TOPIX先物 6月限 15419( 15139)
日経225ミニ 6月限 65020( 65020)
7月限 3409( 3409)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1886( 789)
9月限 505( 5)
TOPIX先物 6月限 1513( 413)
日経225ミニ 8月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 889( 0)
TOPIX先物 6月限 1499( 1374)
日経225ミニ 6月限 4( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 428( 428)
9月限 18( 18)
TOPIX先物 6月限 306( 306)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14490( 13220)
9月限 1495( 345)
TOPIX先物 6月限 18356( 17649)
9月限 45( 45)
日経225ミニ 6月限 244041( 244037)
7月限 3919( 3919)
8月限 9080( 80)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13278( 11176)
9月限 1301( 451)
TOPIX先物 6月限 19403( 18691)
9月限 19( 19)
日経225ミニ 6月限 158910( 158910)
7月限 4104( 4104)
8月限 101( 101)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3102( 1353)
9月限 1503( 3)
TOPIX先物 6月限 3358( 728)
9月限 431( 31)
日経225ミニ 6月限 5491( 5491)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1458( 1280)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 9092( 6844)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 5207( 5143)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4571( 1537)
9月限 1503( 3)
TOPIX先物 6月限 6467( 4468)
9月限 1404( 4)
日経225ミニ 6月限 12049( 12049)
7月限 42( 42)
8月限 20( 20)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2642( 2501)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 3854( 3772)
日経225ミニ 6月限 5934( 5932)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5696( 5231)
9月限 573( 573)
TOPIX先物 6月限 15419( 15139)
日経225ミニ 6月限 65020( 65020)
7月限 3409( 3409)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1886( 789)
9月限 505( 5)
TOPIX先物 6月限 1513( 413)
日経225ミニ 8月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 889( 0)
TOPIX先物 6月限 1499( 1374)
日経225ミニ 6月限 4( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 428( 428)
9月限 18( 18)
TOPIX先物 6月限 306( 306)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース