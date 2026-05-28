　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14490(　 13220)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1495(　　 345)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 18356(　 17649)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　45(　　　45)
日経225ミニ　 　 6月限　　　244041(　244037)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3919(　　3919)
　　　　　 　 　 8月限　　　　9080(　　　80)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13278(　 11176)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1301(　　 451)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19403(　 18691)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 6月限　　　158910(　158910)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4104(　　4104)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 101(　　 101)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3102(　　1353)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1503(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3358(　　 728)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 431(　　　31)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5491(　　5491)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1458(　　1280)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9092(　　6844)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5207(　　5143)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4571(　　1537)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1503(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6467(　　4468)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1404(　　　 4)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 12049(　 12049)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　20(　　　20)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2642(　　2501)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3854(　　3772)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5934(　　5932)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5696(　　5231)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 573(　　 573)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15419(　 15139)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 65020(　 65020)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3409(　　3409)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1886(　　 789)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 505(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1513(　　 413)
日経225ミニ　 　 8月限　　　　1000(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 889(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1499(　　1374)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 4(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 428(　　 428)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 306(　　 306)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース