「日経225オプション」6月限プット手口情報（28日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
楽天証券 21( 13)
マネックス証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
楽天証券 21( 13)
マネックス証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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