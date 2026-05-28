「日経225オプション」6月限プット手口情報（28日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
JPモルガン証券 19( 19)
松井証券 3( 3)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
BNPパリバ証券 20( 20)
松井証券 7( 7)
SBI証券 12( 6)
フィリップ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
JPモルガン証券 9( 9)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 182( 82)
ビーオブエー証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
JPモルガン証券 22( 22)
BNPパリバ証券 104( 4)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 186( 86)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
楽天証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 18( 18)
SBI証券 128( 12)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 9( 9)
日産証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
JPモルガン証券 19( 19)
松井証券 3( 3)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
BNPパリバ証券 20( 20)
松井証券 7( 7)
SBI証券 12( 6)
フィリップ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
JPモルガン証券 9( 9)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 182( 82)
ビーオブエー証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
JPモルガン証券 22( 22)
BNPパリバ証券 104( 4)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 186( 86)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
楽天証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 18( 18)
SBI証券 128( 12)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 9( 9)
日産証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース