「日経225オプション」6月限コール手口情報（28日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
野村証券 10( 10)
マネックス証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯6万4875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
野村証券 10( 10)
マネックス証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯6万4875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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