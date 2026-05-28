31日にアイスランド戦、そして6月から始まるFIFAワールドカップ2026に向けて合宿を行うサッカー日本代表。28日も一般公開され、多くの観客が見守る中の練習。この日から板倉滉選手、冨安健洋選手、遠藤航選手の3人が合流。初日から合流しているGK早川友基選手、GK大迫敬介選手、DF長友佑都選手、DF吉田麻也選手、DF渡辺剛選手、DF瀬古歩夢選手、DF菅原由勢選手、MF/FW小川航基選手、MF/FW堂安律選手、MF/FW上田綺世選手、MF/FW中村敬斗選手、MF/FW佐野海舟選手、MF/FW鈴木唯人の計16人が参加しました。

この日はスローインからの攻撃の展開を確認。今回のワールドカップでは、スローインやゴールキックを行うチームが意図的に再開を遅らせていると判断された場合、主審が5秒のカウントダウンを開始。時間を経過した場合は、相手側のスローイン、コーナーキックとなります。

新ルールに順応するため、リスタートの時間を意識。名波浩コーチが主審役としてカウントダウンを開始し、選手たちは素早く開始。ボールの受け方や準備の早さなどで、チームの共通認識を高めました。

サイドでプレーし、スローインをよく行う長友選手は「スローインのところは前回カタール大会では、僕も含めて結構投げるのは遅かった。それから早くやっていこう。早くやれれば一番ですけど、相手にセットされたらパターンをチームとして意識する。投げる側からしても、はめられると難しいので、チームとしてパターンを作ってくれるのはありがたい。スローインひとつで勝敗を分けると言っても過言ではないくらい、現代サッカーでは大事」と話しています。