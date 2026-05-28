中島史恵57歳、ゴルフウェアで魅了 抜群のスタイルに衝撃
タレントの中島史恵が28日にInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、1月21日には17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が「みんなの想いが届いて晴れましたぁ!! ありがとう」と投稿したのは自身のソロショット。「FOOMYS初ゴルフコンペで、後程皆様にお逢い出来ます事楽しみにしております」と、美スタイル際立つゴルフウェア姿で魅せた。ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、1月21日には17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が「みんなの想いが届いて晴れましたぁ!! ありがとう」と投稿したのは自身のソロショット。「FOOMYS初ゴルフコンペで、後程皆様にお逢い出来ます事楽しみにしております」と、美スタイル際立つゴルフウェア姿で魅せた。ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）