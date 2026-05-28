ホロライブ・大空スバル、解像度が高い軽トラ＆田舎“あるある”に反響「わかりみある」「まるで軽トラ博士だ」
「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、28日までに自身のチャンネルで人気ゲーム『Forza Horizon 6』を実況。田舎あるあるなどを披露し、ファンから笑いと共感が集まっている。
【動画】大空スバルさんが大興奮で“軽トラあるある”を解説（32：16ごろ）
本作は、日本を舞台にしたオープンワールドレーシングゲームで実在の車が多数登場する。田舎育ちを公言しているスバルさんは、軽トラを見つけるとテンションが上がり、意気揚々と「軽トラあるあるだと思うんだけど土の匂いがする」「窓はボタンじゃなくてハンドルを回して開ける」「筆ペンで車体に落書きしてバカ怒られた」など、幼少期の思い出を交えた軽トラ解説を語った。
また、本作には日本の原風景的な景色もあり、とある民家を見つけた際には「え？実家？ただいまー」「田舎の道路は走ってるとシカとかが横切ってきてわあぁ！ってなる」と昔を懐かしんでいた。
そのほかにも様々な田舎あるあるトークが登場し、ファンからは「わかりみある」「まるで軽トラ博士だ」「田舎の解説が細かすぎるｗ」「軽トラでレースしてるとテンション上がって声が昔のスバルに戻るの面白い」などの声が上がった。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
【動画】大空スバルさんが大興奮で“軽トラあるある”を解説（32：16ごろ）
本作は、日本を舞台にしたオープンワールドレーシングゲームで実在の車が多数登場する。田舎育ちを公言しているスバルさんは、軽トラを見つけるとテンションが上がり、意気揚々と「軽トラあるあるだと思うんだけど土の匂いがする」「窓はボタンじゃなくてハンドルを回して開ける」「筆ペンで車体に落書きしてバカ怒られた」など、幼少期の思い出を交えた軽トラ解説を語った。
そのほかにも様々な田舎あるあるトークが登場し、ファンからは「わかりみある」「まるで軽トラ博士だ」「田舎の解説が細かすぎるｗ」「軽トラでレースしてるとテンション上がって声が昔のスバルに戻るの面白い」などの声が上がった。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」